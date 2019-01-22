القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإِشبيلية الأربعاء 23/1/2019 في كأس ملك إسبانيا

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإِشبيلية، يتطلع عشاق كرة القدم الإسبانية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة برشلونة وإشبيلية، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة برشلونة وإشبيلية في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

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القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية

القنَوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية، يرغب كل عاشق لنادي برشلونة في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة برشلونة وإِشبيلية في مساء يوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2019 على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس على أرض دولة إسبانيا.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإسبانية وخاصة عشاق نادي برشلونة متابعة مباراة برشلونة وإِشبيلية في مسابقة كأس ملك إسبانيا عبر قناة بي إن سبورت HD3 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD11 وأخيراً قناة بي إن سبورت HD15 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية والقنوات المجانية الناقلة للمباراة

القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي برشلونة وكرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة برشلونة وإشبيلية بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة برشلونة وإشبيلية في مساء يوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2019، وذلك بداية من الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإِشبيلية في مسابقة كأس ملك إسبانيا:

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

وكان مشوار فريق برشلونة في مسابقة كأس ملك إسبانيا في الموسم الحالي 2018 / 2019 ليس سهلاً على الإطلاق، حيث بدأ فريق برشلونة مشواره من خلال مواجهة فريق كوُلتورال ليونيسا المتواضع في دور ال32 من عمر المسابقة.

حيث نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار في مباراة الذهاب خارج أرضه بهدف وحيد مقابل لا شئ، ومن ثم تمكن فريق برشلونة من تأكيد فوزه ذهاباً عقب فوزه العريض في مباراة الإياب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا.

وفي الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة وجد فريق برشلونة نوعاً ما صعوبات من خلال المواجهة التي جمعت بينه وبين فريق ليفانتي، حيث تعرض فريق برشلونة إلى الخسارة في مباراة الذهاب خارج أرضه بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب سيوتات دي فالنسيا، ولكن رد الفريق الكتالوني كان أكثر قوة عقب فوزه في مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل لا شئ على ملعب الكامب نو.

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