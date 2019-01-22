موعد مباراة الأهلي والوحدة في كأس خادم الحرمين الأربعاء 23/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والوحدة، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق الوحدة في مساء يوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2019 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق الكابتن أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الوحدة، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والوحدة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والوحدة، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي والوحدة في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الأهلي والوحدة

موعد مباراة الأهلي والوحدة، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق الوحدة في مساء يوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2019 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والوحدة تحديداً في تمام الساعة 19:05 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 21:05 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والوحدة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي والوحدة، سوف تكون مباراة الأهلي والوحدة منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات.

آخر تحضيرات الأهلي والوحدة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي والوحدة، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الوحدة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان مقعده في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فريق الأهلي يعلم جيداً مدى أهمية هذه المباراة بالنسبة له، وخاصة بعدما فقد تقريباً معظم حظوظه في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، حيث بات الصراع منحصراً منذ عدة أسابيع بين فريق الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي وبين غريمه التقليدي فريق النصر.

أما بقية الأندية المتواجدة في مقدمة جدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين ومن ضمنها فريق الأهلي، بات هدفها الرئيسي هو محاولة التأهل إلى مسابقة دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل أي تحديداً في العام القادم 2020.

وبالتالي فإن فريق الأهلي سوف يكون مطالباً بضرورة مصالحة جماهيره الغاضبة بشدة، وخاصة وأن فريق الأهلي يمتلك كافة الإمكانيات التي تجعله قادراً على المنافسة على جميع الجبهات المحلية أو حتى القارية في الموسم الحالي، علماً بأن الأمر الوحيد الذي يشفع لفريق الأهلي هو إمكانية استمراره في المنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين إضافة إلى المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال آسيا في العام الحالي 2019.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً نوعاً ما بالنسبة إلى فريق الوحدة قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق الأهلي، وخاصة وأن فريق الوحدة قد عاد من جديد إلى سكة الانتصارات المتتالية رفقة مديره الفني الجديد الكابتن أحمد حسام ميدو.

وكان الكابتن أحمد حسام ميدو قد تولى منصب المدير الفني لفريق الوحدة بشكل مؤقت قبل نهاية الدور الأول من عمر الموسم الحالي، إلا أن النتائج الإيجابية التي حققها مع فريق الوحدة سواء على مستوى مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي أو حتى على مستوى مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، قد ضمنت له البقاء في منصبه حتى نهاية الموسم الحالي على أقل تقدير.

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