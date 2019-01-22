تعرف على قائمة برشلونة في مباراته القادمة أمام إشبيلية بكأس ملك إسبانيا

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كشف الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء الموافق 22 يناير 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق إشبيلية في إطار مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة وإِشبيلية في مساء يوم غداً الأربعاء الموافق 23 يناير 2019 على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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أما قائمة فريق برشلونة التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق إشبيلية، فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / توماس فيرمايلين / ريكي / بوسكيتس.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش / دينيس سواريز / فيليبي كوتينيو / أرثور ميلو / ألينا / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: لويس سواريز / مالكوم / كيفن برينس بواتينغ.

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