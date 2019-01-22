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يترقب عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس أمم آسيا انطلاقة مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس أمم آسيا 2019، وذلك بعدما انتهت جميع مباريات الدور ثمن النهائي في يوم الثلاثاء الموافق 22 يناير 2019.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أولاً جميع المنتخبات التي نجحت في التأهل إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم أيضاً موعد مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

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وإليكم الآن أولاً جميع المنتخبات التي نجحت في التأهل إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م:

منتخب قطر / منتخب إِيران / منتخب اليابان / منتخب أستراليا.

منتخب الإمارات / منتخب فيتنام / منتخب الصين / منتخب كوريا الجنوبية.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن موعد مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس أمم آسيا 2019 م:

منتخب فيتنام / منتخب اليابان، الخميس 24 يناير 2019، ملعب راشد آل مكتوم في مدينة دبي، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب الصين / منتخب إيران، الخميس 24 يناير 2019، ملعب محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب كوريا الجنوبية / منتخب قطر، الجمعة 25 يناير 2019، ملعب الشيخ زايد في العاصمة أبوظبي، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب الإمارات / منتخب أستراليا، الجمعة 25 يناير 2019، ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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