تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام إشبيلية بكأس ملك إسبانيا

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يشهد ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق إشبيلية ضيفه فريق برشلونة، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وإِشبيلية تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً من يوم غداً الخميس بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة وإشبيلية منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق برشلونة الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق إشبيلية:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا / توماس فيرمايلين / بوسكيتس / ريكي.

خط الوسط: أرتورو فيدال / ألينا / إيفان راكيتيتش / دينيس سواريز / أرثور ميلو / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: لويس سواريز / مالكوم / كيفن برينس بواتينغ.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق إشبيلية:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: أرتورو فيدال / إيفان راكيتيتش / دينيس سواريز.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / مالكوم / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

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