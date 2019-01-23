لاسارتي يكشف عن قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة مصر المقاصة في الدوري المصري

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كشف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق مصر المقاصة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولم تعرف قائمة المارد الأحمر تواجد العديد من العناصر الهامة سواء بسبب الإصابة أو إما لأسباب فنية أو حتى للإيقاف، حيث جاءت قائمة الغيابات على النحو التالي:

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خط الدفاع: أيمن أشرف / باسم علي / أحمد فتحي / رامي ربيعة / محمد نجيب.

خط الوسط: أكرم توفيق / حسام عاشور / هشام محمد / مؤمن زكريا / وليد سليمان / محمد محمود / جيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم: صلاح محسن / مروان محسن / وليد أزارو.

أما قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام فريق مصر المقاصة، فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني / أحمد علاء / ياسر إبراهيم / علي معلول / محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية / إسلام محارب / كريم نيدفيد / حمدي فتحي / ميدو جابر / ناصر ماهر / صالح جمعة / رمضان صبحي / حسين الشحات / محمد شريف / أحمد حمودي.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

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