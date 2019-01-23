موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري الخميس 24/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق مصر المقاصة في مساء يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري المصري الممتاز وأيضاً عشاق النادي الأهلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومصر المقاصة.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي ومصر المقاصة في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق مصر المقاصة في مساء يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي ومصر المقاصة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة، سوف تكون مباراة الأهلي ومصر المقاصة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الأهلي ومصر المقاصة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

آخر تحضيرات الأهلي ومصر المقاصة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق مصر المقاصة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الإبقاء على آماله في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ولا شك أن فريق الأهلي يعلم جيداً أنه لا يوجد أمامه أي مجال من أجل التعثر في أي مباراة من مبارياته القادمة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك في حالة أراد الاستمرار في المنافسة بكل قوة على اللقب حتى نهاية الموسم الحالي.

ولعل ما يُزيد كثيراً من أهمية هذه المباراة بالنسبة إلى فريق الأهلي، هو الصدام المنتظر في يوم الخميس أيضاً بين فريق الزمالك صاحب صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز وبين فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني في الترتيب، وهو ما يعني بالتالي أن فريق الأهلي سوف يستفيد من نتيجة هذه القمة المنتظرة مهما كان الفريق الفائز.

ولكن قبل ذلك يجب على فريق الأهلي أولاً أن يحصد النقاط الثلاث من فريق عنيد مثل فريق مصر المقاصة رفقة مديره الفني المخضرم الكابتن طلعت يوسف، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق مصر المقاصة يجد نفسه حالياً في المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي هذه المباراة أمام فريق مصر المقاصة سوف يفتقد فريق الأهلي لخدمات العديد من نجومه لأسباب مختلفة إما فنية أو للإيقاف أو السبب الرئيسي وهو الإصابات، حيث يغيب عن صفوف المارد الأحمر كلاً من: أيمن أشرف / رامي ربيعة / محمد نجيب / أحمد فتحي / حسام عاشور / هشام محمد / محمد محمود / جيرالدو دا كوستا / وليد سليمان / مروان محسن / صلاح محسن / وليد أزارو / مؤمن زكريا / أكرم توفيق.

ومن جانبه كشف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق مصر المقاصة، حيث جاءت قائمة فريق الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني / ياسر إبراهيم / أحمد علاء / علي معلول / محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية / كريم نيدفيد / إسلام محارب / محمد شريف / أحمد حمودي / حسين الشحات / رمضان صبحي / ناصر ماهر / حمدي فتحي / ميدو جابر.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

ومن المتوقع أن يقوم الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق مصر المقاصة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / ياسر إبراهيم / أحمد علاء / علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي / عمرو السولية / حسين الشحات / ناصر ماهر / رمضان صبحي.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مثالياً للغاية بالنسبة إلى فريق مصر المقاصة قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق الأهلي، وخاصة في ظل النتائج الإيجابية التي حققها الفريق الفيومي تحت قيادة مديره الفني الكابتن طلعت يوسف طوال الفترة الماضية.

وهو الأمر الذي جعل فريق مصر المقاصة منافساً رئيسياً على المقاعد المؤهلة إلى المسابقات الأفريقية في الموسم المقبل، علماً بأن فريق مصر المقاصة لديه كافة الإمكانيات الفنية في الوقت الحالي من أجل مقارعة كبار كرة القدم المصرية.

ومن جانبه كشف الكابتن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر المقاصة في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق الأهلي، حيث جاءت قائمة الفريق الفيومي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم / محمود حمدي / محمد كوكو.

خط الدفاع: أحمد مودي / طه عادل / محمد دسوقي / عصام صبحي / محمد توني / شريف حازم / أسامة جلال / أحمد محسن.

خط الوسط: حسام عبد الواحد / رجب عمران / صلاح ريكو / شيميلس بيكلي / مروان حمدي/ عاصم سعيد / هاني سعيد / مصطفى شبيطة / محمد رمضان / محمد دبش / وليد عادل / نصر رمضان.

خط الهجوم: صلاح عاشور / جون أنطوي / باوُلن فوافيِ

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