موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري الخميس 24/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق بيراميدز في مساء يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الزمالك وأيضاً عشاق نادي بيراميدز، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك وبيراميدز في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق بيراميدز في مساء يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، سوف تكون مباراة الزمالك وبيراميدز منقولة بشكل حصري قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق أحمد شوبير هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك وبيراميدز منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، بينما سيكون المعلق مدحت شلبي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الزمالك وبيراميدز والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه فريق بيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويُدرك فريق الزمالك جيداً مدى أهمية هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق بيراميدز، وخاصة وأن فريق بيراميدز يُعتبر من ضمن المنافسين المباشرين له على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، علماً بأن فريق بيراميدز يتواجد خلف فريق الزمالك مباشرة في جدول الترتيب ولكن بفارق 3 مباريات زائدة عن الفارس الأبيض.

ولا شك أن هذه المباراة سوف تستقطب أنظار كافة عشاق كرة القدم المصرية وحتى العربية في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في ظل الأسماء البارزة التي تتواجد في تشكيل كلاً من الفريقين مما كان سبباً رئيسياً في صراعهما الحالي بشراسة على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعلم فريق الزمالك أن المرحلة القادمة لن تكون سهلة عليه على الإطلاق، وذلك بسبب ضغط المباريات الهائل الذي سوف يُعاني منه الفارس الأبيض سواء على الصعيد المحلي أو خاصة على الصعيد القاري وتحديداً منذ نجاحه في ضمان التأهل إلى دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

ومن جانبه كان السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق بيراميدز، حيث جاءت قائمة الفارس الأبيض على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد / عمر صلاح.

خط الدفاع: حازم إمام / محمد عبد الغني / محمد عبد السلام / محمود علاء / حمدي النقاز / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / عبد الله جمعة / محمد حسن / محمود عبد العزيز / محمود عبد المنعم كهربا / إبراهيم حسن / محمد عنتر / محمد إبراهيم / مصطفى فتحي.

خط الهجوم: خالد بوطيب / عمر السعيد / حميد أحداد.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / محمد إبراهيم / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مثالياً للغاية بالنسبة إلى فريق بيراميدز قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق الزمالك، وخاصة في ظل الصفقات المدوية من العيار الثقيل التي تعاقد معها المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وهي الصفقات التي تؤكد بدورها طموحات فريق بيراميدز في الموسم الحالي، حيث بات الهدف الرئيسي لفريق بيراميدز في الموسم الحالي ليس فقط الاكتفاء بحجز إحدى المقاعد المؤهلة إلى المسابقات الأفريقية في الموسم المقبل، وإنما بات يرغب فريق بيراميدز في المنافسة بكل قوة على لقبي الدوري المصري الممتاز إضافة إلى كأس مصر في الموسم الحالي.

ولكن قبل ذلك يجب على فريق بيراميدز أولاً أن يتجاوز بعض النتائج السلبية التي حققها في الفترة الماضية، وذلك من خلال سقوطه في فخ التعادل في بعض المباريات التي خاضها مما زاد من حجم الضغوطات كثيراً على لاعبيه.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: رجب بكار / علي جبر / أحمد أيمن منصور / عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد / محمد مجديِ أفشة / كارلوس كينو / عبد الله السعيد / عمر خريبين.

خط الهجوم: جون سيفونتس.

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