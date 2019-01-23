موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في كأس ملك إسبانيا الخميس 24/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق جيرونا في مساء يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس ملك إسبانيا وأيضاً عشاق نادي ريال مدريد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وجيرونا في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق جيرونا في مساء يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وجيرونا تحديداً في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً من يوم الجمعة بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا، سوف تكون مباراة ريال مدريد وجيرونا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وجيرونا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وجيرونا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وجيرونا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق جيرونا في مسابقة كأس ملك إسبانيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل وضع قدمه في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة قبل موعد مباراة الإياب في الأسبوع المقبل في إقليم كتالونيا.

ولا شك أن مسابقة كأس ملك إسبانيا بات بمثابة الهدف الرئيسي لفريق ريال مدريد في الموسم الحالي، وخاصة في ظل عدم إمكانية الفوز بلقب الدوري الإسباني بسبب الفارق الشاسع من النقاط بينه وبين غريمه التقليدي فريق برشلونة صاحب صدارة جدول الترتيب، حيث وصل الفارق بين الغريمين حتى هذه اللحظة إلى 10 نقاط كاملة بعد مرور أول 20 جولة من عمر مسابقة الليِغا الإسبانية.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق ريال مدريد لا يزال يؤمن بِحظوظه على كافة المستويات، وخاصة في ظل المباريات المعقدة التي تنتظر غريمه التقليدي فريق برشلونة في الفترة القادمة من عمر الموسم الحالي، علماً بأن انطلاقاً من هذه اللحظة وحتى مطلع شهر مارس 2019 سوف يتم حسم ملف بطل مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي بنسبة مؤكدة.

ولعل ما سوف يُساهم في ذلك بشكل واضح غير المباريات الصعبة التي تنتظر كلاً من الغريمين، هي مباراة الكلاسيكو المنتظرة والتي سوف تجمع بين الغريمين في مطلع شهر مارس 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية، وهو الموعد الذي قد يمنح فريق ريال مدريد الفرصة من أجل تقليص الفارق قبل الكلاسيكو من أجل إحياء آماله في المنافسة على اللقب.

وبعيداً عن الصراع الملتهب على لقب مسابقة الدوري الإسباني، سوف يكون كامل تركيز الفريق الملكي منصباً الآن على مسابقة كأس ملك إسبانيا، وخاصة وأنه سوف يخوض مباراة ذهاب الدور ربع النهائي على أرضه ووسط جماهيره، مما يمنح فريق ريال مدريد الفرصة المثالية من أجل حسم تأهله إلى المربع الذهبي قبل موعد مباراة الإياب حتى يتم إراحة العناصر الأساسية وقتها.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق جيرونا على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو أوُدريوثولا / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: فالفيردي / داني سيبايوس / إيسكو.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع عصيباً للغاية على فريق جيرونا قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق ريال مدريد، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق جيرونا سوف يواجه قطبي كرة القدم الإسباني في 3 مباريات في ظرف 10 أيام فقط لا غير.

حيث يحل أولاً ضيفاً على فريق ريال مدريد في ملعب سانتياغو بيرنابيو في ذهاب الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس ملك إسبانيا، ومن ثم يستقبل ضيفه وجاره الكتالوني فريق برشلونة في إطار مسابقة الدوري الإسباني، قبل أن يستقبل فريق ريال مدريد في المباراة الثالثة في إطار إياب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق جيرونا سوف يُحاول أن يستمتع بهذه المباريات، وخاصة وأن فريق جيرونا سبق وأن نجح في إقصاء فريق أتلتيكو مدريد من الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا، مما سوف يُعطيه دافعاً معنوياً كبيراً للغاية قبل هذه الصدامات المنتظرة.

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