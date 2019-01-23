القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا الخميس 24/1/2019 في كأس ملك إسبانيا

Advertisements

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا، يتطلع عشاق كرة القدم الإسبانية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق النجم الفرنسي كريم بنزيمة وبقية نجوم نادي ريال مدريد لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة ريال مدريد وجيرونا، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة ريال مدريد وجيرونا في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

Advertisements

القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا

القنَوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا، يرغب كل عاشق لنادي ريال مدريد في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا في مساء يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإسبانية وخاصة عشاق نادي ريال مدريد متابعة مباراة ريال مدريد وجيرونا في مسابقة كأس ملك إسبانيا عبر قناة بي إن سبورت HD3 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD12 وأخيراً قناة بي إن سبورت HD15 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا والقنوات المجانية الناقلة للمباراة

القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي ريال مدريد وكرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة ريال مدريد وجيرونا بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وجيرونا في مساء يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019، وذلك بداية من الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا في مسابقة كأس ملك إسبانيا:

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

وكان مشوار فريق ريال مدريد في مسابقة كأس ملك إسبانيا في الموسم الحالي 2018 / 2019 سهلاً نوعاً ما بعكس مشوار فريق جيرونا، حيث بدأ فريق ريال مدريد مشواره في مسابقة كأس ملك إسبانيا في الموسم الحالي 2018 / 2019 انطلاقاً من دور ال32 من خلال مواجهة نظيره فريق مليلية المتواضع.

حيث نجح فريق ريال مدريد أولاً في تحقيق الانتصار بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في مباراة الذهاب خارج أرضه، قبل أن أن يُكرر فريق ريال مدريد فوزه من جديد وهذه المرة بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الإياب على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وفي الدور ثمن النهائي وجد فريق ريال مدريد في مواجهة مع نظيره فريق ليغانيس العنيد، حيث نجح فريق ريال مدريد في الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ على ملعب سانتياغو بيرنابيو، قبل أن يتعرض إلى الخسارة غير مؤثرة في مباراة الإياب خارج أرضه بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ومن جانبه كان مشوار فريق جيرونا أكثر صعوبة بعدما واجه أولاً في دور ال32 نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس، ومن ثم واجه في الدور ثمن النهائي نظيره فريق أتلتيكو مدريد، علماً بأن فريق جيرونا قد تعادل ذهاباً على أرضه ووسط جماهيره بهدف لمثله لكل فريق، قبل أن يُكرر فريق جيرونا تعادله من جديد وهذه المرة في الإياب على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد بثلاثة أهداف لمثلها.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في كأس ملك إسبانيا الخميس 24/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة