موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية اليوم الخميس 24/1/2019 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام، يستعد فريق تشيلسي لملاقاة ضيفه فريق توتنهام هوتسبير في مساء اليوم الخميس الموافق 24 يناير 2019 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي تشيلسي وأيضاً عشاق نادي توتنهام هوتسبير، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، يستعد فريق تشيلسي لملاقاة ضيفه فريق توتنهام هوتسبير في مساء اليوم الخميس الموافق 24 يناير 2019 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الجمعة بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، سوف تكون مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق اليمني حسن العيدروس هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات تشيلسي وتوتنهام هوتسبير والتشكيل المتوقع

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، يدخل فريق تشيلسي غمار مباراته المنتظرة أمام جاره اللندني فريق توتنهام هوتسبير في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله إلى الدور النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فريق تشيلسي يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة وأن فريق تشيلسي كان قد تعرض إلى الخسارة في مباراة الذهاب بهدف وحيد مقابل لا شئ، وهو ما يعني بالتالي أن فريق تشيلسي سوف يكون في حاجة إما لتسجيل هدفين مقابل لا شئ من أجل التأهل أو إما الفوز بهدف وحيد ومن ثم حسم التأهل من بوابة الأشواط الإضافية.

ولا يُعتبر الهدف خارج الأرض محسوباً بهدفين في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية مثلما هو الحال في جميع المسابقات في قارة أوروبا، وهو ما يؤكد على أن آمال فريق تشيلسي لا تزال قائمة وبقوة من أجل التأهل إلى المباراة النهائية.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه وجاره اللندني فريق توتنهام هوتسبير على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: دافيدي زاباكوستا / غاري كاهيل / أندرياس كريستنسن / إيمرسون.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / روس باركلي.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / أوليفيه جيرو.

أما على الجانب المقابل لا يبدو الوضع مثالياً على الإطلاق بالنسبة إلى فريق توتنهام هوتسبير قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام جاره اللندني ومضيفه فريق تشيلسي، وذلك على الرغم من نجاح فريق توتنهام هوتسبير في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب على ملعب ويمبلي بهدف نظيف.

ولكن السبب الرئيسي في تلك الوضعية التي يُعاني منها فريق توتنهام هوتسبير، هي بسبب الإصابات التي ضربت صفوف الفريق اللندني من الناحية الهجومية، إضافة إلى غياب النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين بسبب مشاركته الدولية مع منتخب بلاده كوريا الجنوبية في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

أما بخصوص الإصابات، يُعاني فريق توتنهام هوتسبير من إصابة نجمه الإنجليزي هاري كين والذي لن يعود إلى الملاعب سوى بعد مرور شهرين من الآن، وإضافة إلى ذلك أيضاً يُعاني فريق توتنهام هوتسبير من إصابة نجمه الإنجليزي الآخر ديلي آلي والذي لن يعود بدوره إلى الملاعب إلا في مطلع شهر مارس 2019.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام هوتسبير بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام جاره اللندني ومضيفه فريق تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كيران تريبير / توبي ألدرفايِرليد / يان فيرتونغن / بن ديفيس.

خط الوسط: هاري وينكس / إيريك داير / موسى سيسوكو / كريستيان إريكسن / لوكاس مورا.

خط الهجوم: فيرناندو لورينتي.

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