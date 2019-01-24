ملخص مباراة برشلونة وإشبيلية الأربعاء 23/1/2019 في كأس ملك إسبانيا

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ملخص مباراة برشلونة وإشبيلية، حقق فريق إشبيلية فوزاً مثيراً للغاية على حساب ضيفه فريق برشلونة بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء يوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2019 على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس على أرض دولة إسبانيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق إشبيلية في المباراة كلاً من الإسباني بابلو سارابيا في الدقيقة الثامنة والخمسين، إضافة إلى النجم الفرنسي وسام بن يدر في الدقيقة السادسة والسبعين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م، علماً بأن مباراة الإياب سوف تُقام في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 30 يناير 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا.

وجاءت تشكيلة فريق برشلونة الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت / نيلسون سيميدو.

خط الوسط: أرتورو فيدال / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو / ألينا.

خط الهجوم: مالكوم / كيفن برينس بواتينغ.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة إشبيلية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: خوان سوريانو.

خط الدفاع: سيرجي جوميز / سيمون كايير / جابرييل ميركادو.

خط الوسط: خيسوس نافاس / إيفر بانيغا / أمادو / بابلو سارابيا / سيرجيو إسكوديرو.

خط الهجوم: بروميس / وسام بن يدر.

المدير الفني: الإسباني بابلو ماشين.

ملخص مباراة برشلونة وإشبيلية والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وإِشبيلية، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر سعياً لتسجيل الأهداف، وخاصة فريق إشبيلية الذي يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة، مما يجعله مطالباً بالفوز دون سواه في ظل غياب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عن المباراة.

ومع مرور الدقائق انحصر اللعب نوعاً ما في خط وسط الميدان من الجانبين، ولعل ما ساهم في ذلك بشكل واضح هو التنظيم الدفاعي المحكم لكلاً من الفريقين منذ اللحظة الأولى في المباراة من أجل تفادي استقبال الأهداف في مباراة الذهاب.

وفي الدقيقة السادسة والثلاثين سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق إشبيلية في المباراة، وذلك حينما سدد النجم الفرنسي وسام بن يدر كرة من داخل منطقة الجزاء بعدما راوغ 3 عناصر من فريق برشلونة، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى الهولندي ياسبر سيليسن وسط حسرة كبيرة من طرف الجماهير الأندلسية في مدرجات ملعب رامون سانشيز بيثخوان.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق برشلونة في المباراة فلم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة الحادية والأربعين حينما انفرد البرازيلي مالكوم بحارس المرمى خوان سوريانو، إلا أن مالكوم أضاع الكرة بغرابة شديدة للغاية بالرغم من نجاحه في مراوغة حارس المرمى خوان سوريانو.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير سنحت فرصة أخرى خطيرة لمصلحة فريق إشبيلية، وهذه المرة حينما انفرد النجم وسام بن يدر بحارس المرمى ياسبر سيليسن، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة بنجاح مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الطرفين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

ملخص مباراة برشلونة وإشبيلية والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وإِشبيلية، في شوط المباراة الثاني دخل كل فريق عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة، وخاصة فريق إشبيلية الذي يُدرك مدى صعوبة مهمته في مباراة الإياب على ملعب الكامب نو.

وفي الدقيقة الثامنة والخمسين تمكن فريق إشبيلية من إشعال أجواء المباراة، وذلك حينما نجح لاعبه الإسباني بابلو سارابيا في تسجيل الهدف الأول لمصلحة أصحاب الأرض عقب إِستغلاله ثغرة في خط دفاع الفريق الكتالوني وسط فرحة عارمة في مدرجات ملعب رامون سانشيز بيثخوان.

ولم يكتفِ فريق إشبيلية بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل تسهيل مهمته في مباراة الإياب، وفي الدقيقة الحادية والستين كاد يتحقق له ما أراد حينما سدد النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، إلا أن كرته علت العارضة بقليل وسط أجواء ملتهبة في المدرجات من طرف الجماهير الأندلسية.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير حاول الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية سعياً لتعديل النتيجة على أقل تقدير، وذلك من خلال إشراك كلاً من النجم الأوروغوياني لويس سواريز إضافة إلى النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو بدلاً من الغاني كيفن برينس بواتينغ إضافة إلى البرازيلي مالكوم.

وفي الدقيقة السابعة والستين حاول الإسباني بابلو ماشين مدرب فريق إشبيلية أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الهجومية نوعاً ما، وذلك من خلال إشراك الإيطالي فرانكو فاسكيز بدلاً من بابلو سارابيا.

وفي الدقيقة الثانية والسبعين واصل المدرب الإسباني بابلو ماشين إجراء التعديلات على تشكيلة فريقه، وهذه المرة من أجل تنشيط خطوطه الأمامية من خلال إشراك المهاجم البرتغالي أندري سيلفا بدلاً من النجم الإسباني المخضرم خيسوس نافاس.

وفي الدقيقة السادسة والسبعين نجح فريق إشبيلية في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له النجم وسام بن يدر الهدف الثاني عقب إِستغلاله أيضاً لِثغرة أخرى في خط دفاع فريق برشلونة وسط فرحة لا مثيل لها من طرف الجميع في ملعب رامون سانشيز بيثخوان.

وقبل نهاية المباراة بقليل دفع المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي بآخر أوراقه في المباراة على أمل تقليص الفارق على أقل تقدير، وذلك من خلال إشراك الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا بدلاً من البرتغالي نيلسون سيميدو.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق إشبيلية بهدفين مقابل لا شئ، لتبقى جميع الاحتمالات واردة في مباراة الإياب على ملعب الكامب نو الأسبوع المقبل.

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