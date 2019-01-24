القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام اليوم الخميس 24/1/2019 في كأس الرابطة الإنجليزية

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام، يتطلع عشاق كرة القدم الإنجليزية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي تشيلسي وأيضاً عشاق نادي توتنهام هوتسبير لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

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القنوات المجانية الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير

القنَوات المجانية الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، يرغب كل عاشق لنادي تشيلسي وأيضاً كل عاشق لنادي توتنهام هوتسبير في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في مساء اليوم الخميس الموافق 24 يناير 2019 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإنجليزية وخاصة عشاق نادي تشيلسي وأيضاً عشاق نادي توتنهام هوتسبير متابعة مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية عبر قناة بي إن سبورت HD2 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD11 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير والقنوات المجانية الناقلة للمباراة

القنوات المجانية الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي تشيلسي وأيضاً عشاق نادي توتنهام هوتسبير وأيضاً عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في مساء اليوم الخميس الموافق 24 يناير 2019، وذلك بداية من الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الخميس بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية:

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

وكان مشوار فريق تشيلسي في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية في الموسم الحالي 2018 / 2019 مميزاً للغاية، حيث نجح فريق تشيلسي في تخطي عقبة مضيفه فريق ليفربول في دور ال32 من عمر المسابقة، وذلك بعدما فاز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول.

وفي الدور ثمن النهائي نجح فريق تشيلسي في تحقيق الانتصار على حساب ضيفه فريق ديربي كاونتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج.

وفي الدور ربع النهائي نجح فريق تشيلسي في تخطي ضيفه فريق بورنموث بعدما فاز عليه بنتيجة هدف وحيد مقابل لا شئ، وفي ذهاب الدور نصف النهائي تعرض فريق تشيلسي إلى الخسارة على يد مضيفه فريق توتنهام هوتسبير بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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