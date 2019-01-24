موعد مباراة إيران والصين في كأس آسيَا اليوم الخميس 24/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إيران والصين، يستعد منتخب إيران لملاقاة نظيره منتخب الصين في مساء اليوم الخميس الموافق 24 يناير 2019 على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب إيران وأيضاً عشاق منتخب الصين، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة إيران والصين، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة إيران والصين.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة إيران والصين، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من إيران والصين في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا.

موعد مباراة إيران والصين

موعد مباراة إيران والصين، يستعد منتخب إيران لملاقاة نظيره منتخب الصين في مساء اليوم الخميس الموافق 24 يناير 2019 على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة إيران والصين تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة إيران والصين والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة إيران والصين، سوف تكون مباراة إيران والصين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة إيران والصين منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة.

وإضافة إلى ذلك سوف تكون مباراة إيران والصين منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة، وأخيراً سوف تكون مباراة إيران والصين منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق أحمد المعمري هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات إيران والصين والتشكيل المتوقع

موعد مباراة إيران والصين، يدخل منتخب إيران غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام نظيره منتخب الصين في مسابقة كأس أمم آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن طموحات منتخب إيران لا تقتصر فقط على التأهل إلى الدور نصف النهائي، بل يطمح منتخب إيران إلى المنافسة بكل قوة ممكنة على لقب النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات العربية، علماً بأن منتخب إيران يُعتبر من ضمن أبرز المرشحين من أجل الظفر باللقب الآسيوي.

ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن منتخب إيران يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق في تحقيق مبتغاه، وخاصة وأن المنتخبات الآسيوية العملاقة لا تزال متواجدة حتى هذه اللحظة في الدور ربع النهائي مثل منتخب اليابان إضافة إلى منتخب كوريا الجنوبية وأيضاً منتخب أستراليا حامل لقب النسخة الماضية.

أما على الجانب المقابل يبدو منتخب الصين في وضعية مشابهة نوعاً ما لمنتخب إيران، حيث يطمح منتخب الصين بدوره للمنافسة بكل قوة على لقب النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المؤكد أن هذه المباراة سوف تشهد صراعاً تكتيكياً لا مثيل له على الإطلاق، وذلك بين الإيطالي المخضرم مارشيلو ليبي المدير الفني لمنتخب الصين، وبين نظيره البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران.

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