تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام مصر المقاصة بالدوري المصري

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يشهد ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية في مساء اليوم الخميس الموافق 24 يناير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق مصر المقاصة ضيفه فريق الأهلي، ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي ومصر المقاصة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي ومصر المقاصة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي ومصر المقاصة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، بينما سيكون المعلق أشرف محمود هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق الأهلي الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق مصر المقاصة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني / أحمد علاء / ياسر إبراهيم / علي معلول / محمود وحيد.

خط الوسط: إسلام محارب / كريم نيدفيد / عمرو السولية / حمدي فتحي / محمد شريف / أحمد حمودي / ميدو جابر / ناصر ماهر / صالح جمعة / رمضان صبحي / حسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق مصر المقاصة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / ياسر إبراهيم / أحمد علاء / علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي / عمرو السولية / حسين الشحات / ناصر ماهر / رمضان صبحي.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

المدير الفني: الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن قائمة فريق مصر المقاصة الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الأهلي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم / محمد كوكو / محمود حمدي.

خط الدفاع: طه عادل / أحمد مودي / محمد دسوقي / عصام صبحي / محمد توني / شريف حازم / أحمد محسن / أسامة جلال.

خط الوسط: رجب عمران / حسام عبد الواحد / شيميلس بيكلي / صلاح ريكو / مروان حمدي / عاصم سعيد / مصطفى شبيطة / هاني سعيد / محمد دبش / محمد رمضان / وليد عادل / نصر رمضان.

خط الهجوم: باوُلن فوافيِ / جون أنطوي / صلاح عاشور.

المدير الفني: المصري طلعت يوسف.

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