الزمالك وبيراميدز في مواجهة مرتقبة اليوم بالدوري المصري..تعرف على التشكيل المتوقع للفريقين

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يشهد ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الخميس الموافق 24 يناير 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الزمالك ضيفه فريق بيراميدز، ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الزمالك وبيراميدز منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق بلال علام هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية، كما ستكون مباراة الزمالك وبيراميدز منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، بينما سيكون المعلق مدحت شلبي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق الزمالك الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق بيراميدز:

حراسة المرمى: عماد السيد / عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدي النقاز / حازم إمام / محمد عبد الغني / محمد عبد السلام / بهاء مجدي / محمود علاء.

خط الوسط: محمود عبد العزيز / محمد حسن / فرجاني ساسي / طارق حامد / محمود عبد المنعم كهربا / عبد الله جمعة / محمد عنتر / مصطفى فتحي / إبراهيم حسن / محمد إبراهيم.

خط الهجوم: حميد أحداد / خالد بوطيب / عمر السعيد.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق بيراميدز:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / محمود عبد المنعم كهربا / محمد إبراهيم.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق بيراميدز المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الزمالك:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: رجب بكار / علي جبر / أحمد أيمن منصور / عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد / محمد مجديِ أفشة / عمر خريبين / عبد الله السعيد / كارلوس كينو.

خط الهجوم: جون سيفونتس.

المدير الفني: المصري حسام حسن.

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