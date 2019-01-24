تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من تشيلسي وتوتنهام في مباراة اليوم بكأس الرابطة الإنجليزية

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يشهد ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن في مساء اليوم الخميس الموافق 24 يناير 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق تشيلسي ضيفه وجاره اللندني فريق توتنهام هوتسبير، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الجمعة، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق اليمني حسن العيدروس هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق تشيلسي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه وجاره اللندني فريق توتنهام هوتسبير:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: دافيدي زاباكوستا / غاري كاهيل / أندرياس كريستنسن / إيمرسون.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / روس باركلي.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / أوليفيه جيرو.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق توتنهام هوتسبير المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه وجاره اللندني فريق تشيلسي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كيران تريبير / توبي ألدرفايِرليد / يان فيرتونغن / بن ديفيس.

خط الوسط: إيريك داير / هاري وينكس / موسى سيسوكو / كريستيان إريكسن / لوكاس مورا.

خط الهجوم: فيرناندو لورينتي.

المدير الفني: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

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