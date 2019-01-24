ريال مدريد في اختبار هام اليوم أمام جيرونا بكأس ملك إسبانيا..تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع

Advertisements

يشهد ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد في مساء اليوم الخميس الموافق 24 يناير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ريال مدريد ضيفه فريق جيرونا، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وجيرونا تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً من يوم غداً الجمعة بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وسوف تكون مباراة ريال مدريد وجيرونا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق ريال مدريد الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق جيرونا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا / لوكا زيدان / ألتوبيِ.

خط الدفاع: سيرجيو راموس / رافائيل فاران / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو / ألفارو أوُدريوثولا / سيرجيو ريجوُلون.

خط الوسط: توني كروس / لوكا مودريتش / كارلوس كاسيميرو / ماركوس لورينتي / إبراهيم دياز / فرانشيسكو إيسكو / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق جيرونا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو أوُدريوثولا / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / فرانشيسكو إيسكو.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

إقرأ أيضاً: تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من تشيلسي وتوتنهام في مباراة اليوم بكأس الرابطة الإنجليزية