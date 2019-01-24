موعد مباراة قطر وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا الجمعة 25/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة قطر وكوريا الجنوبية، يستعد منتخب قطر لملاقاة نظيره منتخب كوريا الجنوبية في يوم الجمعة الموافق 25 يناير 2019 على ملعب الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب قطر وأيضاً عشاق منتخب كوريا الجنوبية، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة قطر وكوريا الجنوبية، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة قطر وكوريا الجنوبية.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة قطر وكوريا الجنوبية، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من قطر وكوريا الجنوبية في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

موعد مباراة قطر وكوريا الجنوبية

موعد مباراة قطر وكوريا الجنوبية، يستعد منتخب قطر لملاقاة نظيره منتخب كوريا الجنوبية في يوم الجمعة الموافق 25 يناير 2019 على ملعب الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة قطر وكوريا الجنوبية تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة قطر وكوريا الجنوبية والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة قطر وكوريا الجنوبية، سوف تكون مباراة قطر وكوريا الجنوبية منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة قطر وكوريا الجنوبية منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة.

وإضافة إلى ذلك سوف تكون مباراة قطر وكوريا الجنوبية منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة، وأخيراً سوف تكون مباراة قطر وكوريا الجنوبية منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD2 المشفرة.

آخر تحضيرات قطر وكوريا الجنوبية والتشكيل المتوقع

موعد مباراة قطر وكوريا الجنوبية، يدخل منتخب قطر غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية في مسابقة كأس أمم آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن طموحات منتخب قطر باتت كبيرة للغاية في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة وأن منتخب قطر يُعتبر هو الممثل الوحيد لعرب آسيا رفقة منتخب الإمارات المستضيف في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن منتخب قطر قدم أيضاً أدائاً استثنائياً للغاية طوال مشواره في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا، ويكفي الإشارة فقط إلى أن منتخب قطر هو المنتخب الوحيد الذي لم تستقبل شباكه أي هدف على الإطلاق بعدما خاض أربع مباريات في المسابقة.

وعلى الرغم من كل ذلك إلا الاختبار الحقيقي لقدرات منتخب قطر سوف يكون في هذه المباراة المنتظرة أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية، وخاصة وأن منتخب كوريا الجنوبية يُعتبر من ضمن أبرز المرشحين من أجل التتويج بلقب النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة قطرية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية على النحو التالي:

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: هشام الراوي / خوخي بوعلام / طارق سلمان.

خط الوسط: رو رو / عاصم ماديبو / حاتم / عبد الكريم حسن.

خط الهجوم: حسين الهيدوس / أكرم عفيف / المعز علي.

أما على الجانب المقابل يبدو منتخب كوريا الجنوبية في وضعية مثالية للغاية قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام نظيره منتخب قطر، وخاصة في ظل المسيرة الأكثر من رائعة التي حققها منتخب كوريا الجنوبية أيضاً في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتبقى النقطة السلبية البارزة في صفوف منتخب كوريا الجنوبية، هي ضعف خط دفاعه نوعاً ما وهو الأمر الذي قد يتسبب في فشله في التتويج بلقب النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا، وخاصة في ظل القوة الهجومية التي ظهرت بشكل واضح على منتخب قطر في مبارياته الماضية.

إقرأ أيضاً: ملخص مباراة برشلونة وإشبيلية الأربعاء 23/1/2019 في كأس ملك إسبانيا