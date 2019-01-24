ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز الخميس 24/1/2019 في الدوري المصري الممتاز

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ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز، حسم التعادل الإيجابي المثير للغاية بثلاثة أهداف لمثلها لقاء القمة بين فريق الزمالك وبين ضيفه فريق بيراميدز، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الخميس الموافق 24 يناير 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الزمالك في المباراة كلاً من التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة الثامنة والدقيقة الخامسة والستين، إضافة إلى المدافع محمود علاء في الدقيقة الثانية والأربعين.

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وفي مقابل ذلك سجل أهداف فريق بيراميدز في المباراة كلاً من البوركيني إيريك تراوري في الدقيقة الخامسة عشر، إضافة إلى البرازيلي كارلوس كينو في الدقيقة السابعة والثلاثين، وأيضاً السوري عمر خريبين في الدقيقة الخامسة والثمانين.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق الزمالك رصيده إلى 42 نقطة، فيما رفع فريق بيراميدز رصيده إلى 39 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق الزمالك الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / محمد إبراهيم / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.

المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق بيراميدز الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: رجب بكار / علي جبر / أحمد أيمن منصور / إيريك تراوري.

خط الوسط: نبيل عماد / محمد مجديِ أفشة / عمر خريبين / عبد الله السعيد / كارلوس كينو.

خط الهجوم: جون سيفونتس.

المدير الفني: المصري حسام حسن.

ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز، في شوط المباراة الأول ومنذ الدقيقة الأولى في عمر اللقاء سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق بيراميدز في المباراة، وذلك حينما سدد النجم عبد الله السعيد كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى عماد السيد.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق الزمالك في المباراة فلم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة السابعة حينما سدد النجم التونسي فرجاني ساسي كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى المهدي سليمان تألق بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة بنجاح.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير نجح فريق الزمالك في إشعال أجواء المباراة بشكل أكبر، وذلك حينما تمكن النجم فرجاني ساسي من تسجيل الهدف الأول لمصلحة الفارس الأبيض بطريقة أكثر من رائعة وسط فرحة لا مثيل لها من جانب أبناء القلعة البيضاء.

وفي الدقيقة الخامسة عشر عاد الهدوء ليُخيم نوعاً ما على جماهير القلعة البيضاء، وذلك بعدما نجح فريق بيراميدز في تسجيل هدف التعادل، والذي جاء عبر البوركيني إيريك تراوري عقب إِستغلاله ثغرة في خط دفاع فريق الزمالك.

ولم يكتفِ فريق بيراميدز بذلك وحسب بل بحث عن قلب الطاولة على مضيفه من خلال تسجيل ثاني الأهداف، وفي الدقيقة الثانية والثلاثين كاد يتحقق له ما أراد حينما سدد البرازيلي كارلوس كينو كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى عماد السيد.

وبعدها بخمسة دقائق فقط لا غير نجح فريق بيراميدز في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له كارلوس كينو الهدف الثاني عقب إِستغلاله ثغرة أخرى في خط دفاع فريق الزمالك وسط حالة من الصدمة من طرف جماهير القلعة البيضاء في مدرجات ملعب بتروسبورت.

وفي الدقيقة الثانية والأربعين أشعل فريق الزمالك أجواء المباراة من جديد، وذلك حينما نجح المدافع محمود علاء في تسجيل هدف التعادل لمصلحة فريقه عقب إِستغلاله ثغرة في خط دفاع فريق بيراميدز في سيناريو مثير للغاية كان متوقعاً قبل انطلاقة المباراة.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من الفترة الأول من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل فريق.

ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز، في شوط المباراة الثاني دخل كل فريق عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة، وخاصة في ظل رغبة كلاً منهما في حصد النقاط الثلاث من هذه المباراة التي ستكشف عن الفريق الأقرب للفوز بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

وقبل انطلاق صافرة الحكم مباشرة حاول الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز إجراء بعض التعديلات على تشكيلة فريقه، وذلك من خلال إشراك النجم عمر جابر بدلاً من المهاجم جون سيِفونتس لِيتغير بناءً على ذلك بعض مراكز اللاعبين على أرض الملعب.

وفي الدقيقة الثامنة والخمسين حاول الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما سعياً لتسجيل المزيد من الأهداف، وذلك من خلال إشراك اللاعب البيروفي كريستيان بينافنتيِ بدلاً من متوسط الميدان محمد مجديِ أفشة.

وفي الدقيقة الخامسة والستين إِشتعلت أجواء المباراة من جديد، وهذه المرة بعدما تمكن فريق الزمالك من تسجيل هدفه الثالث في المباراة، والذي جاء عبر النجم فرجاني ساسي الذي سجل بدوره ثاني أهدافه الشخصية في المباراة وسط فرحة كبيرة من طرف جماهير القلعة البيضاء.

وفي الدقيقة السبعين تلقى فريق الزمالك ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما قام الحكم الإيطالي جانلوكا روكي بطرد الظهير الأيسر عبد الله جمعة إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ليُكمل بذلك أصحاب الأرض فيما تبقى من دقائق في المباراة بعشرة لاعبين فقط لا غير.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الخامسة والثمانين، نجح فريق بيراميدز في تعديل النتيجة للمرة الثانية، وهذه المرة بعدما سجل له النجم السوري عمر خريبين الهدف الثالث وسط حالة من الصمت في مدرجات ملعب بتروسبورت من طرف جماهير القلعة البيضاء.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع التعادل الإيجابي المثير للغاية بثلاثة أهداف لمثلها لكل فريق.

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