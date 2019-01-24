موعد مباراة الإمارات وأستراليا في كأس أمم آسيا الجمعة 25/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الإمارات وأستراليا، يستعد منتخب الإمارات المستضيف لملاقاة نظيره منتخب أستراليا في مساء يوم الجمعة الموافق 25 يناير 2019 على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب الإمارات وأيضاً عشاق منتخب أستراليا، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الإمارات وأستراليا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وأستراليا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الإمارات وأستراليا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الإمارات وأستراليا في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا.

موعد مباراة الإمارات وأستراليا

موعد مباراة الإمارات وأستراليا، يستعد منتخب الإمارات المستضيف لملاقاة نظيره منتخب أستراليا في مساء يوم الجمعة الموافق 25 يناير 2019 على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الإمارات وأستراليا تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الإمارات وأستراليا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الإمارات وأستراليا، سوف تكون مباراة الإمارات وأستراليا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة الإمارات وأستراليا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة.

وإضافة إلى ذلك سوف تكون مباراة الإمارات وأستراليا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة، وأخيراً سوف تكون مباراة الإمارات وأستراليا منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD2 المشفرة.

آخر تحضيرات الإمارات وأستراليا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الإمارات وأستراليا، يدخل منتخب الإمارات غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام نظيره منتخب أستراليا في مسابقة كأس أمم آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن منتخب الإمارات يعلم جيداً أن هذه الفرصة لن تكون متاحة أمامه مرة أخرى في السنوات القادمة، وذلك من خلال استضافة مسابقة كأس أمم آسيا على أرضه ووسط جماهيره، مما يعني أن منتخب الإمارات يمتلك أفضلية كبيرة للغاية جميع منافسيه في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن منتخب الإمارات يُدرك أن مباراة الدور الربع النهائي أمام نظيره منتخب أستراليا، سوف تكون في غاية التعقيد عليه وخاصة وأنه سوف يواجه حامل لقب النسخة الماضية من مسابقة كأس أمم آسيا.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن منتخب الإمارات في حاجة ماسة أولاً إلى تحسين أدائه قبل التفكير في المنافس، علماً بأن المستوى السئ الذي قدمه منتخب الإمارات حتى هذه اللحظة في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا، كان سبباً رئيسياً في غضب الجماهير الإماراتية التي امتنعت عن الذهاب إلى المباريات بأعداد غفيرة مثلما كان متوقعاً قبل انطلاقة المسابقة.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً تماماً بالنسبة إلى منتخب أستراليا قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام نظيره منتخب الإمارات، حيث لا يُعاني منتخب أستراليا من نفس حجم الضغوطات التي يُعاني منها منتخب الإمارات المستضيف.

ولعل ما يُعزز أكثر من ثقة منتخب أستراليا في نفسه في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، هو أنه حامل لقب النسخة الماضية قبل أربع سنوات من الآن على أرضه ووسط جماهيره، مما يُعطي منتخب أستراليا دافعاً معنوياً كبيراً من أجل الحفاظ على لقبه بطلاً لقارة آسيا للنسخة الثانية على التوالي وأيضاً للمرة الثانية في تاريخه.

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