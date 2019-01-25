موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في كأس إنجلترا اليوم الجمعة 25/1/2019 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسِنال، يستعد فريق مانشستر يونايتد لملاقاة مضيفه فريق أرسنال في مساء اليوم الجمعة الموافق 25 يناير 2019 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الدور الرابع في إطار مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي مانشستر يونايتد وأيضاً عشاق نادي أرسنال، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأرسنال.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من مانشستر يونايتد وأرسنال في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسِنال، يستعد فريق مانشستر يونايتد لملاقاة مضيفه فريق أرسنال في مساء اليوم الجمعة الموافق 25 يناير 2019 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الدور الرابع في إطار مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال تحديداً في تمام الساعة 21:55 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 22:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 23:55 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، سوف تكون مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات مانشستر يونايتد وأرسنال والتشكيل المتوقع

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، يدخل فريق مانشستر يونايتد غمار مباراته المرتقبة أمام مضيفه فريق أرسنال في مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله إلى الدور القادم من عمر المسابقة.

ولا تقتصر طموحات فريق مانشستر يونايتد فقط على المرور إلى الدور القادم، بل بات فريق مانشستر يونايتد يطمح إلى التتويج بلقب كأس الإتحاد الإنجليزي في نهاية المطاف مع نهاية الموسم الحالي.

ولعل ما يؤكد ذلك هي تلك الصحوة الفريدة من نوعها التي يعيشها فريق مانشستر يونايتد في الفترة القليلة الماضية، وتحديداً منذ إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من منصب المدير الفني، ومن ثم تعويضه بالتعاقد مع المدرب النرويجي الشاب أولي جونار سولشاير نجم نادي مانشستر يونايتد سابقاً.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير لم يعرف سوى طعم الفوز رفقة فريق مانشستر يونايتد طوال المباريات الماضية، وذلك سواء في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز أو حتى في مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الجميع يعلم جيداً أن الاختبارات الأكثر صعوبة سوف تأتي بشكل متلاحق في الفترة القادمة المتبقية من عمر الموسم الحالي، ويبقى أبرزها بدون أدنى شك تلك المواجهة النارية التي سوف تجمع بين فريق مانشستر يونايتد وبين نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وبات كل شئ وارداً بالنسبة إلى فريق مانشستر يونايتد في الموسم الحالي، وخاصة بعد عودة الفريق القوية جداً على مستوى المنافسة على المراكز الأربعة الأولى في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، علماً بأن فريق مانشستر يونايتد يمتلك كافة العناصر التي تجعله مؤهلاً لكي يُنافس على لقب كأس الإتحاد الإنجليزي إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا فيما تبقى من عمر الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق أرسنال على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيرخيو روميرو.

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / إيريك بايلي / فيكتور ليندلوف / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا / بول بوغبا.

خط الهجوم: جيسي لينغارد / ماركوس راشفورد / أنطوني مارسيال.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع غير مستقراً نوعاً ما بالنسبة إلى فريق أرسنال قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق مانشستر يونايتد، حيث يُعاني فريق أرسنال كثيراً منذ بداية الدور الثاني من عمر الموسم الحالي من خلال ارتفاع مستواه في مباراة ومن ثم انخفاضه مباشرة بشكل مريب للغاية في المباراة التي تليها.

وهو الأمر الذي جعل جماهير نادي أرسنال تشك في قدرة فريقهُا على المنافسة على الألقاب في الموسم الحالي، وخاصة وأن فترة الحصاد قد بدأت منذ مطلع العام الحالي 2019 مع العلم بأن الموسم سوف ينتهي بعد أشهر قليلة فقط من الآن.

ولا شك أن فريق أرسنال يعلم جيداً أن حجم الضغوطات سوف يكون هائلاً عليه في حالة تم إقصائه من الدور الرابع في مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي، وخاصة وأن ذلك يعني أن فريق أرسنال لن يكون أمامه سوى الفوز بلقب الدوري الأوروبي في شهر مايو المقبل من العام 2019 حتى يُنهي الموسم بلقب وحيد فقط على أقل تقدير.

ولا يُعتبر الفوز بلقب الدوري الأوروبي سيئاً على الإطلاق مثلما كان الحال في السنوات الماضية، ويكفي الإشارة فقط إلى أن الفائز بلقب الدوري الأوروبي يظفر مباشرة بمقعد مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: مايتلاند نايلز / شكودران موستافي / لوران كوسيلني / سياد كولاسيناك.

خط الوسط: تشاكا / لوكاس توُريرا / أرون رامسي / مسعود أوزيل.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

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