تعرف على نتائج قرعة دور المجموعات لمسابقة كوبا أمريكا 2019

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شهدت الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة الموافق 25 يناير 2019 قيام إِتحاد قارة أمريكا الجنوبية بإجراء مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة كوبا أمريكا 2019، والتي من المقرر أن تُقام في صيف العام الحالي 2019 وتحديداً في شهر يونيو المقبل على أرض دولة البرازيل.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أولاً جميع المنتخبات المشاركة في مسابقة كوبا أمريكا 2019 م، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم أيضاً النتائج التي أسفرت عنها مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة كوبا أمريكا 2019 م.

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وإليكم الآن أولاً جميع المنتخبات المشاركة في مسابقة كوبا أمريكا 2019 م:

منتخب البرازيل المستضيف / منتخب الأرجنتين / منتخب الأوروغواي.

منتخب قطر / منتخب اليابان / منتخب بوليفيا.

منتخب البارغواي / منتخب الإكوادور / منتخب كولومبيا.

منتخب فنزويلا / منتخب تشيلي / منتخب بيرو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن النتائج التي أسفرت عنها مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة كوبا أمريكا 2019 م:

المجموعة الأولى: منتخب البرازيل / منتخب بوليفيا / منتخب فنزويلا / منتخب بيرو.

المجموعة الثانية: منتخب الأرجنتين / منتخب كولومبيا / منتخب الباراغواي / منتخب قطر.

المجموعة الثالثة: منتخب الأوروغواي / منتخب الإكوادور / منتخب اليابان / منتخب تشيلي.

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