تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من مانشستر يونايتد وأرسنال في مباراة اليوم بكأس إنجلترا

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يشهد ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن في مساء اليوم الجمعة الموافق 25 يناير 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق أرسنال ضيفه فريق مانشستر يونايتد، ضمن مباريات الدور الرابع في إطار مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال تحديداً في تمام الساعة 22:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 23:55 مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة 21:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر يونايتد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق أرسنال:

حراسة المرمى: سيرخيو روميرو.

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / إيريك بايلي / فيكتور ليندلوف / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا / بول بوغبا.

خط الهجوم: جيسي لينغارد / ماركوس راشفورد / أنطوني مارسيال.

المدير الفني: النرويجي أولي جونار سولشاير.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: مايتلاند نايلز / شكودران موستافي / لوران كوسيلني / سياد كولاسيناك.

خط الوسط: تشاكا / لوكاس توُريرا / أرون رامسي / مسعود أوزيل.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسند لاكازيت.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

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