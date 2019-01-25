موعد مباراة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي السبت 26/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ميلان ونابولي، يستعد فريق ميلان لملاقاة ضيفه فريق نابولي في مساء يوم السبت الموافق 26 يناير 2019 على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ميلان وأيضاً عشاق نادي نابولي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ميلان ونابولي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ميلان ونابولي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ميلان ونابولي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ميلان ونابولي في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان ونابولي

موعد مباراة ميلان ونابولي، يستعد فريق ميلان لملاقاة ضيفه فريق نابولي في مساء يوم السبت الموافق 26 يناير 2019 على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ميلان ونابولي تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ميلان ونابولي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ميلان ونابولي، سوف تكون مباراة ميلان ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ميلان ونابولي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ميلان ونابولي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ميلان ونابولي، يدخل فريق ميلان غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق نابولي في مسابقة الدوري الإيطالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل بقائه ضمن المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي.

ولا شك أن فريق ميلان يعلم جيداً أن أي تعثر له في الفترة القادمة، سوف يجعله يفقد مباشرة مركزه الرابع الحالي في الترتيب، وخاصة في ظل اقتراب المُلاحقين منه بشكل واضح وهما كلاً من فريق روما صاحب المركز الخامس إضافة إلى فريق لاتسيو صاحب المركز السادس.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق ميلان في الموسم الحالي هو إنهاء مسابقة الدوري الإيطالي في المركز الرابع في الترتيب على أقل تقدير، وذلك حتى يضمن عودته من جديد للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا انطلاقاً من الموسم المقبل.

أما على صعيد المنافسة على الألقاب، لم يعد هناك أمام فريق ميلان سوى لقب كأس إيطاليا من أجل المنافسة عليه في الموسم الحالي، ولكن ذلك لن يكون سهلاً على الإطلاق بالرغم من وصوله إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

حيث يتواجد أيضاً كل كبار كرة القدم الإيطالية في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إيطاليا، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق ميلان سوف يكون على موعد مع مباراة جديدة مع ضيفه فريق نابولي، ولكن هذه المرة في مسابقة كأس إيطاليا وتحديداً في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 يناير 2019.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي جينارو غاتوزو مدرب فريق ميلان بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق نابولي على النحو التالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أندريا كونتي / كريستيان زاباتا / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: فرانك كيسي / تيموي باكايوكو / خواكين سوسو / هاكان كالهانوغلو.

خط الهجوم: باتريك كوتروني / كريستوُف بياتيك.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع جيداً للغاية بالنسبة إلى فريق نابولي قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق ميلان، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق نابولي قد حافظ على وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة من عمر الموسم.

وبكل تأكيد سوف يسعى فريق نابولي لمواصلة عروضه القوية في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي، وخاصة وأن الفارق بينه وبين فريق يوفنتوس صاحب الصدارة لا يزال 9 نقاط فقط لا غير، وهو ما يعني أن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لا تزال قائمة حتى وإن كانت بنسبة ضئيلة.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق نابولي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق ميلان على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: هيساج / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / ماريو روي.

خط الوسط: آلان / زيلينسكي / ماريك هامسيك.

خط الهجوم: خوسيه ماريا كاليخون / لورينزو إنسيني / دريس ميرتينز.

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