القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ميلان ونابولي السبت 26/1/2019 في الدوري الإيطالي

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ميلان ونابولي، يتطلع عشاق كرة القدم الإيطالية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ميلان وأيضاً عشاق نادي نابولي لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة ميلان ونابولي، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة ميلان ونابولي، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة ميلان ونابولي في مسابقة الدوري الإيطالي.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ميلان ونابولي

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة ميلان ونابولي، يرغب كل عاشق لنادي ميلان وأيضاً كل عاشق لنادي نابولي في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة ميلان ونابولي في مساء يوم السبت الموافق 26 يناير 2019 على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإيطالية وخاصة عشاق نادي ميلان وأيضاً عشاق نادي نابولي متابعة مباراة ميلان ونابولي في مسابقة الدوري الإيطالي عبر قناة بي إن سبورت HD4 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD11 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة ميلان ونابولي والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ميلان ونابولي، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي ميلان وأيضاً عشاق نادي نابولي وأيضاً عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة ميلان ونابولي بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ميلان ونابولي في مساء يوم السبت الموافق 26 يناير 2019، وذلك بداية من الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة ميلان ونابولي في مسابقة الدوري الإيطالي:

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

وتُعتبر المواجهات دائماً التي تجمع بين فريق ميلان وبين نظيره فريق نابولي مثيرة للغاية على مر التاريخ، علماً بأن آخر مباراة جمعت بين الفريقين كانت قد انتهت على وقع فوز فريق نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سان باولو في الدور الأول من عمر الموسم الحالي.

ويعود أكبر انتصار لفريق ميلان على حساب نظيره فريق نابولي إلى يوم الأحد الموافق 13 يناير 2008، وحينها فاز فريق ميلان بخمسة أهداف مقابل هدفين على ملعب سان سيرو، وذلك في المباراة التي تألق فيها النجم البرازيلي السابق رونالدو من خلال تسجيله لهدفين لمصلحة فريق ميلان.

أما أكبر انتصار حققه فريق نابولي على حساب نظيره فريق ميلان، فكان في يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر 2015 على ملعب سان سيرو، وحينها فاز فريق نابولي بأربعة أهداف مقابل لا شئ مع العلم بأن النجم الإيطالي لورينزو إنسيني قد تألق وقتها في تلك المباراة من خلال تسجيله لهدفين لمصلحة فريق نابولي.

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