موعد مباريات نصف نهائي مسابقة كأس أمم آسيا 2019

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يترقب عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم انطلاقة مباريات الدور نصف النهائي في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م، وذلك بعدما انتهت جميع مباريات الدور ربع النهائي من عمر المسابقة في يوم الجمعة الموافق 25 يناير 2019.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أولاً المنتخبات التي نجحت في التأهل إلى الدور نصف النهائي في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم أيضاً موعد مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

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وإليكم الآن أولاً المنتخبات الأربعة التي نجحت في التأهل إلى الدور نصف النهائي في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م:

منتخب اليابان / منتخب إِيران / منتخب قطر / منتخب الإمارات.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن موعد مباريات الدور نصف النهائي في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م:

منتخب إِيران / منتخب اليابان، الإثنين 28 يناير 2019، ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب قطر / منتخب الإمارات، الثلاثاء 29 يناير 2019، ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

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