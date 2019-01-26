تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من ميلان ونابولي في مباراة اليوم بالدوري الإيطالي

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يشهد ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا في مساء اليوم السبت الموافق 26 يناير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ميلان ضيفه فريق نابولي، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ميلان ونابولي تحديداً في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ميلان ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ميلان المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق نابولي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أندريا كونتي / كريستيان زاباتا / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: فرانك كيسي / تيموي باكايوكو / خواكين سوسو / هاكان كالهانوغلو.

خط الهجوم: باتريك كوتروني / كريستوُف بياتيك.

المدير الفني: الإيطالي جينارو غاتوزو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق نابولي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ميلان:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: هيساج / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / ماريو روي.

خط الوسط: آلان / ماريك هامسيك / فابيان رويز.

خط الهجوم: خوسيه ماريا كاليخون / لورينزو إنسيني / دريس ميرتينز.

المدير الفني: الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

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