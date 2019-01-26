تركي آل الشيخ يكشف عن هوية المدير الفني الجديد لِبيراميدز بعد إقالة حسام حسن

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كشف المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز اليوم السبت الموافق 26 يناير 2019 بشكل رسمي عن هوية المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، وذلك بعدما تمت إقالة الكابتن حسام حسن من منصب المدير الفني منذ يومين بشكل رسمي أيضاً.

حيث كتب المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك التالي: “تم التوقيع مع المدرب الكبير رامون دياز، وفريق تدريبي كامل من 18 عضو، وسيكون الحضور في مباراة الداخلية ويستلم الفريق بعدها”.

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كما أضاف أيضاً المستشار تركي آل الشيخ: “مدرب بيراميدز في مباراة الداخلية هو الكابتن أحمد حسن”، علماً بأن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز سبق له وأن كان مديراً فنياً لفريق الهلال السعودي في السنوات الماضية.

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد هدد الكابتن حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن بالإقالة قبل المباراة الماضية أمام فريق الزمالك في حالة تحقيق أي نتيجة غير الانتصار، علماً بأن المباراة قد انتهت على وقع التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها لكل فريق، مما أدى مباشرة إلى إقالة الكابتن حسام حسن وخاصة بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها المباراة خارج أرض الملعب.

وكان المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز قريباً للغاية في وقت سابق من تدريب فريق الأهلي، إلا أن المستشار تركي آل الشيخ تدخل حينها بشكل خفي وأوقف الصفقة في ظل العلاقة المتوترة بينه وبين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

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