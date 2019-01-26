موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني الأحد 27/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وجيرونا، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق جيرونا في مساء يوم الأحد الموافق 27 يناير 2019 على ملعب مونتيليفيِ في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وجيرونا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وجيرونا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وجيرونا في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وجيرونا

موعد مباراة برشلونة وجيرونا، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق جيرونا في مساء يوم الأحد الموافق 27 يناير 2019 على ملعب مونتيليفيِ في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وجيرونا تحديداً في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وجيرونا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وجيرونا، سوف تكون مباراة برشلونة وجيرونا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وجيرونا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وجيرونا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وجيرونا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وجيرونا، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق جيرونا في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني.

ولا شك أن فريق برشلونة يعلم جيداً أن الفترة القادمة المتبقية من عمر الموسم الحالي لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق الكتالوني في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق إشبيلية بهدفين مقابل لا شئ على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وهي الخسارة التي زادت بالتالي من حجم الضغوطات بشكل لا مثيل له على لاعبي فريق برشلونة، وذلك على الرغم من أن مباراة الإياب سوف تُقام على ملعب الكامب نو في الأسبوع الحالي وتحديداً في يوم الأربعاء المقبل، إلا أن فريق برشلونة بات يحتاج إلى تسجيل ثلاثة أهداف مقابل لا شئ من أجل ضمان تأهله إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

ولكن قبل ذلك يجب على فريق برشلونة أولاً أن يُحافظ على مسيرته الطيبة حتى الآن في مسابقة الدوري الإسباني، وخاصة في ظل ترقب المطاردين له سواء فريق أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني الذي يبتعد عن الصدارة بفارق أربع نقاط، أو حتى فريق ريال مدريد صاحب المركز الثالث الذي يبتعد عن الصدارة بفارق 10 نقاط.

ومن جانبه كان الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة قد كشف عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق جيرونا، حيث جاءت قائمة فريق برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / توماس فيرمايلين.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / دينيس سواريز / فيليبي كوتينيو / أرثور ميلو / ألينا / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز / مالكوم / كيفن برينس بواتينغ.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق جيرونا على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع ليس مثالياً بنسبة كبيرة بالنسبة إلى فريق جيرونا قبل خوضه هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق برشلونة، وخاصة وأن فريق جيرونا قادم من خسارة ثقيلة نوعاً ما خارج أرضه على يد مضيفه فريق ريال مدريد في إطار مسابقة كأس ملك إسبانيا، علماً بأن مباراة الإياب سوف تُقام في الأسبوع الحالي أيضاً وتحديداً في يوم الخميس المقبل.

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