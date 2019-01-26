القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا الأحد 27/1/2019 في الدوري الإسباني

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا، يتطلع عشاق كرة القدم الإسبانية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة برشلونة وجيرونا، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة برشلونة وجيرونا في مسابقة الدوري الإسباني.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا، يرغب كل عاشق لنادي برشلونة في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا في مساء يوم الأحد الموافق 27 يناير 2019 على ملعب مونتيليفيِ في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإسبانية وخاصة عشاق نادي برشلونة متابعة مباراة برشلونة وجيرونا في مسابقة الدوري الإسباني عبر قناة بي إن سبورت HD3 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD12 وأخيراً قناة بي إن سبورت HD15 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة برشلونة وجيرونا والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي برشلونة وكرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة برشلونة وجيرونا بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة برشلونة وجيرونا في مساء يوم الأحد الموافق 27 يناير 2019، وذلك بداية من الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا في مسابقة الدوري الإسباني:

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

ولا تُعتبر المواجهات التاريخية بين الفريقين كثيرة، وخاصة وأن فريق جيرونا لم يتمكن من الصعود إلى مسابقة الدوري الإسباني إلا في موسم 2017 / 2018 أي الموسم الماضي، علماً بأن أكبر انتصار حققه فريق برشلونة على حساب جاره الكتالوني فريق جيرونا، يعود إلى يوم السبت الموافق 24 فبراير 2018، وحينها فاز فريق برشلونة بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب الكامب نو.

أما آخر مباراة جمعت بين الجارين على ملعب مونتيليفيِ، فكانت في يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2017، وحينها فاز فريق برشلونة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ مع العلم بأن هذه المباراة سوف تكون الثانية فقط في التاريخ التي سوف تجمع بينهما على ملعب مونتيليفيِ في مسابقة الدوري الإسباني.

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