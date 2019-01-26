موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني الأحد 27/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق إسبانيول في مساء يوم الأحد الموافق 27 يناير 2019 على ملعب كورنيلا في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإسباني وأيضاً عشاق نادي ريال مدريد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وإسبانيول في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق إسبانيول في مساء يوم الأحد الموافق 27 يناير 2019 على ملعب كورنيلا في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وإسبانيول تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول، سوف تكون مباراة ريال مدريد وإسبانيول منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة ريال مدريد وإسبانيول منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وإسبانيول منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وإسبانيول والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق إسبانيول في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية على كافة المستويات للاستمرار في المنافسة بكل قوة على جميع الجبهات.

ويُدرك فريق ريال مدريد جيداً أن حظوظه كبيرة للغاية في جميع المسابقات في الموسم الحالي، وذلك على الرغم من المعاناة التي عاشها طوال فترة الدور الأول من عمر الموسم، إلا أن صعوبة الاختبارات التي تنتظر الغريم التقليدي فريق برشلونة في الأشهر المتبقية من عمر الموسم الحالي، تُعطي دافعاً كبيراً للغاية للفريق الملكي من أجل محاولة إِستغلال أي تعثر لغريمه.

ولا شك أن الخوف بات غير متواجداً داخل قلوب عشاق النادي الملكي في الآونة الأخيرة، وخاصة وأن فريق ريال مدريد قد تمكن من استعادة ثقة أنصاره بعد الانتصارات التي حققها في المباريات الصعبة الماضية.

وهو الأمر الذي جعل الجميع داخل جدران قلعة سانتياجو بيرنابيو يحلم بموسم ناجح على كافة المستويات بعد معاناة لا مثيل لها في مطلع الموسم، علماً بأنه لم يكن هناك أي أحد يتوقع أن يستمر فريق ريال مدريد في المنافسة على الثلاثية حتى هذه اللحظة من عمر الموسم.

وعلى الرغم من أن الفارق بين فريق ريال مدريد وبين غريمه التقليدي فريق برشلونة صاحب الصدارة قد وصل إلى 10 نقاط كاملة، إلا أن الفريق الملكي قادر على قلب الطاولة على غريمه التقليدي في الأسابيع القليلة القادمة.

ولعل ما يُعزز حظوظ فريق ريال مدريد في تحقيق النجاحات في الموسم الحالي، هو التفاهم الذي ظهر بشكل واضح في الآونة الأخيرة ما بين جميع لاعبي فريق ريال مدريد وبين الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق إسبانيول على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: رافاييل فاران / سيرجيو راموس / ناتشو فيرنانديز.

خط الوسط: داني كارفاخال / كارلوس كاسيميرو / لوكا مودريتش / توني كروس / سيرجيو ريجوُلون.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور.

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