موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو بمشاركة “كريستيانو رونالدو” الأحد 27/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية لملاقاة مضيفه فريق لاتسيو في مساء يوم الأحد الموافق 27 يناير 2019 على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي يوفنتوس وأيضاً عشاق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس ولاتسيو في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية لملاقاة مضيفه فريق لاتسيو في مساء يوم الأحد الموافق 27 يناير 2019 على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس ولاتسيو تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو، سوف تكون مباراة يوفنتوس ولاتسيو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة يوفنتوس ولاتسيو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات يوفنتوس ولاتسيو والتشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق لاتسيو في مسابقة الدوري الإيطالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي.

ولا شك أن فريق يوفنتوس يعلم جيداً أن تخطي عقبة مضيفه فريق لاتسيو، سوف يمنحه دافعاً إضافياً من أجل استكمال مسيرته الناجحة حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي سواء على مستوى مسابقة الدوري الإيطالي أو حتى على مستوى بقية المسابقات.

ويُدرك فريق يوفنتوس أن الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة وأنها سوف تشهد العديد من المباريات المعقدة سواء في مسابقة الدوري الإيطالي أو حتى في مسابقة كأس إيطاليا التي وصل فيها فريق يوفنتوس إلى الدور ربع النهائي، إضافة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا التي وصل فيها فريق يوفنتوس إلى الدور ثمن النهائي.

حيث يجد فريق يوفنتوس نفسه على موعد مع مواجهة مضيفه فريق أتالانتا في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا، بينما سوف يجد فريق يوفنتوس نفسه على موعد آخر ولكن أكثر صعوبة أمام فريق أتلتيكو مدريد الإسباني العنيد.

ومن جانبه كان الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس قد كشف عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق لاتسيو، حيث جاءت قائمة فريق يوفنتوس على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني / ماتيا بيرين / بِنسوليو.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو / ليوناردو بونوتشي / جواو كانسيلو / دانييلي روجاني / سبينازولا.

خط الوسط: إيمري تشان / بليز ماتويدي / رودريجو بِنتانكور.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / باولو ديبالا / دوغلاس كوستا / كين / فيديريكو بيرنارديسكي / فاجيولي.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق لاتسيو على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: إيمري تشان / بليز ماتويدي / رودريجو بِنتانكور.

خط الهجوم: دوغلاس كوستا / باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو.

أما على الجانب المقابل لا يبدو الوضع مثالياً نوعاً ما بالنسبة إلى فريق لاتسيو قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق يوفنتوس، وخاصة بعدما فقد فريق النسور مركزه الرابع في جدول ترتيب في الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي يُزيد من حجم الضغوطات بشكل لا مثيل له على لاعبي الفريق وخاصة على الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق لاتسيو.

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