ملخص مباراة ميلان ونابولي السبت 26/1/2019 في الدوري الإيطالي

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ملخص مباراة ميلان ونابولي، حسم التعادل السلبي بدون أهداف قمة الأسبوع بين فريق ميلان وبين ضيفه فريق نابولي، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم السبت الموافق 26 يناير 2019 على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق ميلان رصيده إلى 35 نقطة، وفي مقابل ذلك رفع فريق نابولي رصيده إلى 48 نقطة.

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وجاءت تشكيلة فريق ميلان الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: دافيد كالابريا / ماتيو موساكيو / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: فرانك كيسي / تيموي باكايوكو / خواكين سوسو / لوكاس باكيتا / هاكان كالهانوغلو.

خط الهجوم: باتريك كوتروني.

المدير الفني: الإيطالي جينارو غاتوزو.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق نابولي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: كيفن مالكويت / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / ماريو روي.

خط الوسط: بيوتر زيلينكسيِ / فابيان رويز / خوسيه ماريا كاليخون / لورينزو إنسيني.

خط الهجوم: دريس ميرتينز / أركاديوُش ميليك.

المدير الفني: الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ملخص مباراة ميلان ونابولي والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ميلان ونابولي، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة في ظل رغبة كلاً منهما في الظفر بالنقاط الثلاث من هذه المباراة الهامة.

وفي الدقيقة السادسة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق نابولي في المباراة، وذلك حينما سدد النجم الإسباني خوسيه ماريا كاليخون كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى الإيطاليِ جانلويجي دوناروما أبعدها إلى الخارج بنجاح منقذاً مرماه من أولى الأهداف.

ومع مرور الدقائق انحصرت مجريات اللعب نوعاً ما في خط وسط الميدان، ولعل ما ساهم في حدوث ذلك بشكل واضح هو التنظيم الدفاعي المحكم الذي اتسم به كلاً من الفريقين منذ اللحظة الأولى في المباراة.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق ميلان في المباراة، فقد جاء في الدقيقة السابعة والثلاثين حينما سدد التركي هاكان كالهانوغلو كرة ضعيفة من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى الكولومبي ديفيد أوسبينا أمسك بالكرة بسهولة دون أي مشاكل على الإطلاق.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الطرفين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

ملخص مباراة ميلان ونابولي والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ميلان ونابولي، في شوط المباراة الثاني دخل كل فريق عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة، أو على أقل تقدير محاولة الحفاظ على نتيجة التعادل بينهما نظراً لأهمية النقطة الواحدة في نهاية المطاف أفضل من لا شئ.

وفي الدقيقة السادسة والستين كاد فريق نابولي ينجح في تسجيل أولى الأهداف في المباراة، وذلك حينما سدد البولندي بيوتر زيلينسكي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى جانلويجي دوناروما تصدى لها بنجاح وأبقى على نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير حاول الإيطالي جينارو غاتوزو مدرب فريق ميلان أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الهجومية نوعاً ما، وذلك من خلال إشراك الإيطالي المخضرم فابيو بوريني بدلاً من البرازيلي الشاب لوكاس باكيتا.

وفي الدقيقة الحادية والسبعين واصل المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو عملية تنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن تسجيل الأهداف، وهذه المرة من خلال إشراك المهاجم البولندي كريستوف بياتيك بدلاً من المهاجم الإيطالي باتريك كوتروني.

وفي الدقيقة الثامنة والسبعين سنحت أمام فريق ميلان فرصة مثالية من أجل خطف هدف الانتصار، وذلك حينما سدد المدافع الإيطالي أليسيو رومانيولي كرة مقصية بشكل رائع من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى ديفيد أوسبينا أبعدها ببراعة من على خط المرمى مبقياً الحال على ما هو عليه.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير حاول الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب فريق نابولي أن يقوم بدوره بتنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن هدف الانتصار، وذلك من خلال إشراك الإيطالي فيردي بدلاً من النجم البلجيكي دريس ميرتينز.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين ليحصد كلاً منهما نقطة وحيدة فقط في نهاية المطاف.

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