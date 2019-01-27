القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم الاحد 27/1/2019 في الدوري الإيطالي

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو، يتطلع عشاق كرة القدم الإيطالية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي يوفنتوس وأيضاً عشاق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة يوفنتوس ولاتسيو، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة يوفنتوس ولاتسيو في مسابقة الدوري الإيطالي.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو، يرغب كل عاشق لنادي يوفنتوس في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو في مساء اليوم الأحد الموافق 27 يناير 2019 على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإيطالية وخاصة عشاق نادي يوفنتوس متابعة مباراة يوفنتوس ولاتسيو في مسابقة الدوري الإيطالي عبر قناة بي إن سبورت HD4 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD11 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي يوفنتوس وكرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة يوفنتوس ولاتسيو في مساء اليوم الأحد الموافق 27 يناير 2019، وذلك بداية من الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في مسابقة الدوري الإيطالي:

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

ويعود أكبر انتصار حققه فريق يوفنتوس على حساب نظيره فريق لاتسيو إلى يوم الأحد الموافق 17 أبريل 1994، وذلك حينما فاز فريق يوفنتوس بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على الملعب الأولمبي في مدينة تورينو.

أما أكبر انتصار حققه فريق لاتسيو على حساب نظيره فريق يوفنتوس، فكان في يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 1995، وحينها فاز فريق لاتسيو بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين وقتها على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

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