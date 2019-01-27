ريال مدريد في مهمة صعبة اليوم أمام إسبانيول..تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع

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يشهد ملعب كورنيلا في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم الأحد الموافق 27 يناير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق إسبانيول ضيفه فريق ريال مدريد، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وإسبانيول تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الإثنين بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وإسبانيول منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق ريال مدريد الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق إسبانيول:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا / لوكا زيدان / ألتوبيِ.

خط الدفاع: داني كارفاخال / سيرجيو راموس / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو / سيرجيو ريجوُلون.

خط الوسط: توني كروس / لوكا مودريتش / كارلوس كاسيميرو / ماركوس لورينتي / إبراهيم دياز / فرانشيسكو إيسكو / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز / جاريث بيل.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق إسبانيول:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: رافاييل فاران / سيرجيو راموس / ناتشو فيرنانديز.

خط الدفاع: داني كارفاخال / كارلوس كاسيميرو / لوكا مودريتش / سيرجيو ريجوُلون.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

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