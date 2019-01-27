تعرف على تشكيل يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام لاتسيو بالدوري الإيطالي

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يشهد ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما في مساء اليوم الأحد الموافق 27 يناير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق لاتسيو ضيفه فريق يوفنتوس حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس ولاتسيو تحديداً في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة يوفنتوس ولاتسيو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق يوفنتوس الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق لاتسيو:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني / ماتيا بيرين / بِنسوليو.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / جواو كانسيلو / جوُرجيو كيليني / ليوناردو بونوتشي / أليكس ساندرو / دانييلي روجاني / سبينازولا.

خط الوسط: بليز ماتويدي / إيمري تشان / رودريجو بِنتانكور.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / دوغلاس كوستا / باولو ديبالا / كين / فاجيولي / فيديريكو بيرنارديسكي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق لاتسيو:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: إيمري تشان / بليز ماتويدي / رودريجو بِنتانكور.

خط الهجوم: دوغلاس كوستا / باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

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