موعد مباراة إيران واليابان في كأس أمم آسيا الإثنين 28/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إيران واليابان، يستعد منتخب إيران لملاقاة نظيره منتخب اليابان في يوم الإثنين الموافق 28 يناير 2019 على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب إيران وأيضاً عشاق منتخب اليابان، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة إيران واليابان، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة إيران واليابان.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة إيران واليابان، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من إيران واليابان في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا.

موعد مباراة إيران واليابان

موعد مباراة إيران واليابان، يستعد منتخب إيران لملاقاة نظيره منتخب اليابان في يوم الإثنين الموافق 28 يناير 2019 على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة إيران واليابان تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة إيران واليابان والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة إيران واليابان، سوف تكون مباراة إيران واليابان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة إيران واليابان منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإضافة إلى ذلك سوف تكون مباراة إيران واليابان منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة، وأخيراً سوف تكون مباراة إيران واليابان منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD2 المشفرة.

آخر تحضيرات إيران واليابان والتشكيل المتوقع

موعد مباراة إيران واليابان، يدخل منتخب إيران غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام نظيره منتخب اليابان في مسابقة كأس أمم آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله إلى الدور النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن طموحات منتخب إيران لا تقتصر على ذلك فحسب في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، بل إن منتخب إيران يطمح أيضاً إلى التتويج باللقب الآسيوي الغالي في نهاية المطاف نظراً للقوة التي يتمتع بها في السنوات الماضية.

ومن المؤكد أن الجيل الحالي لمنتخب إيران يستحق الظفر بلقب قاري مثل لقب كأس أمم آسيا، وخاصة في ظل المستويات الأكثر من رائعة التي قدمها منتخب إيران طوال المحافل الدولية في السنوات الماضية.

ويعود الفضل الأكبر في ذلك بدون أدنى شك إلى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران، حيث ساهم المدرب البرتغالي كارلوس كيروش في تطوير كرة القدم الإيرانية بشكل ملفت للغاية سواء على صعيد المنتخب أو حتى على صعيد الأندية.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مماثلاً بالنسبة إلى منتخب اليابان قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام نظيره منتخب إيران في مسابقة كأس أمم آسيا، وخاصة وأن منتخب اليابان قدم أيضاً مستوى مميز في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبكل تأكيد يُعتبر منتخب اليابان أيضاً مرشحاً بارزاً للغاية من أجل التتويج بلقب النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا، ويكفي الإشارة فقط إلى أن منتخب اليابان هو أكثر منتخب آسيوي فاز بلقب كأس أمم آسيا على مر التاريخ.

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