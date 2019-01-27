القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيران واليابان الإثنين 28/1/2019 في كأس أمم آسيا

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيران واليابان، يتطلع عشاق كرة القدم الآسيوية في مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب إيران وأيضاً عشاق منتخب اليابان لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة إيران واليابان، ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة إيران واليابان، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة إيران واليابان في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيران واليابان

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيران واليابان، يرغب كل عاشق لمنتخب إيران في مختلف أنحاء العالم إضافة إلى كل عاشق لمنتخب اليابان في مشاهدة مباراة إيران واليابان في يوم الإثنين الموافق 28 يناير 2019 على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الآسيوية وخاصة عشاق منتخب إيران وأيضاً عشاق منتخب اليابان متابعة مباراة إيران واليابان في مسابقة كأس أمم آسيا عبر قناة بي إن ماكس HD1 إضافة إلى قناة بي إن ماكس HD2 وأيضاً قناة الكأس إكسترا HD1 وأيضاً قناة الكأس إكسترا HD2 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة إيران واليابان والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيران واليابان، سوف يكون متاحاً أمام عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم إضافة إلى عشاق منتخب إيران وأيضاً عشاق منتخب اليابان متابعة مباراة إيران واليابان بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة إيران واليابان في يوم الإثنين الموافق 28 يناير 2019، وذلك بداية من الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة إيران واليابان في مسابقة كأس أمم آسيا:

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

ويُعتبر منتخب اليابان هو أكثر المنتخبات الآسيوية عراقة على مر التاريخ بأكمله، ويكفي الإشارة فقط إلى أن منتخب اليابان قد نجح في التتويج بلقب كأس أمم آسيا في 4 مناسبات سابقة، حيث جاءت هذه الألقاب الأربعة في أعوام 1992 و2000 و2004 وأخيراً في عام 2011 في النسخة التي تم تنظيمها على أرض دولة قطر.

أما على الجانب المقابل لا يقل منتخب إيران عراقة على الصعيد الآسيوي مثلما هو الحال بالنسبة إلى نظيره منتخب اليابان، حيث سبق وأن نجح منتخب إيران في التتويج بلقب كأس أمم آسيا في 3 مناسبات سابقة على مر التاريخ، وجاءت هذه الألقاب الثلاثة في أعوام 1968 و1972 وأخيراً 1996 في النسخة التي تم تنظيمها على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

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