موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري الإثنين 28/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق وادي دجلة في مساء يوم الإثنين الموافق 28 يناير 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم المصري حسين الشحات، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووادي دجلة.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي ووادي دجلة في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق وادي دجلة في مساء يوم الإثنين الموافق 28 يناير 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي ووادي دجلة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة، سوف تكون مباراة الأهلي ووادي دجلة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الأهلي ووادي دجلة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

آخر تحضيرات الأهلي ووادي دجلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق وادي دجلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية على كافة المستويات حتى يستعيد مكانته من جديد سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

ولا شك أن فريق الأهلي سوف يخوض هذه المباراة وسط معنويات مرتفعة للغاية لجميع لاعبيه، وخاصة بعد الفوز المبهر الذي تمكن المارد الأحمر من تحقيقه في مباراته الماضية، وذلك عقب فوزه خارج أرضه على حساب مضيفه فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

ولعل ما زاد أكثر من فرحة لاعبي المارد الأحمر هي الفرحة العارمة التي انتشرت بين جماهير القلعة الحمراء بعد تلك المباراة، وخاصة وأن فريق الأهلي لم يُقدم ذلك المستوى الأكثر من رائع منذ زمن بعيد نوعاً ما.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق الأهلي يُدرك الآن أنه بات مطالباً بتقديم الأداء ذاته في الأشهر المتبقية من عمر الموسم الحالي وفي كافة المسابقات، وذلك حتى ينجح في نهاية المطاف في الظفر بجميع الألقاب التي يُنافس عليها في الموسم الحالي.

ولكن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق هذه المرة، وخاصة في ظل ضغط المباريات الهائل الذي يُعاني منه فريق الأهلي في الموسم الحالي، وذلك سواء في مسابقة الدوري المصري الممتاز أو حتى في مسابقة دوري أبطال أفريقيا إضافة إلى مسابقة كأس مصر.

ومن جانبه كان الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي قد كشف عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق وادي دجلة، حيث جاءت قائمة المارد الأحمر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: باسم علي / محمد هاني / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / علي معلول / محمود وحيد.

خط الوسط: كريم نيدفيد / هشام محمد / عمرو السولية / أحمد حمودي / ناصر ماهر / حسين الشحات / صالح جمعة / رمضان صبحي / جيِرالدو دا كوستا.

خط الهجوم: جونيور أجايي / صلاح محسن.

ومن المتوقع أن يقوم الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق وادي دجلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / حسين الشحات / ناصر ماهر / رمضان صبحي.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق وادي دجلة في وضعية غير جيدة على الإطلاق قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق الأهلي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق وادي دجلة يُصارع في الموسم الحالي من أجل تفادي الهبوط إلى دوري المظاليم.

ولكن وفي الوقت ذاته سوف يسعى فريق وادي دجلة لتقديم ذات الأداء المبهر الذي قدمه في مباراة الدور الأول رفقة مديره الفني اليوناني تاكيس جونياس أمام نظيره فريق الأهلي، علماً بأن تلك المباراة قد انتهت على وقع في غاية الصعوبة لمصلحة فريق الأهلي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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