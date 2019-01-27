تعرف على قائمة الأهلي في مباراته القادمة أمام وادي دجلة بالدوري المصري

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كشف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 27 يناير 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة بينه وبين مضيفه فريق وادي دجلة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقد عرفت قائمة فريق الأهلي استمرار غياب العديد من العناصر الأساسية سواء بسبب الإصابة أو لأسباب فنية، حيث تمثلت غيابات المارد الأحمر في هذه المباراة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد نجيب / أحمد علاء / رامي ربيعة.

خط الوسط: حسام عاشور / محمد محمود / حمدي فتحي / وليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن.

أما قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام فريق وادي دجلة، فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / علي معلول / محمود وحيد / سعد الدين سمير / باسم علي.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / كريم نيدفيد / ناصر ماهر / حسين الشحات / رمضان صبحي / أحمد حمودي / صالح جمعة / جيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم: صلاح محسن / جونيور أجايي.

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