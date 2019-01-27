إخلاء سبيل اثنين من مشجعي الأهلي في تحقيقات مباراة “حوريا الغيني”

منذ 2 دقيقتين أخبار الرياضة
إخلاء سبيل اثنين من مشجعي الأهلي في تحقيقات مباراة “حوريا الغيني”
فريق الأهلي

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل اثنين من مشجعي النادي الأهلي بعد أن كان قد تقرر حبسهم احتياطيا على ذمة تحقيقات أحداث مباراة الأهلي و حوريا الغيني والتي حدثت قبل عدة أسابيع.

وجاء قرار النيابة بإخلاء سبيل كلا من أحمد أحمدي عطية و أحمد محمد علي محمود بضمان محل إقامتهما على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قد بدأت في تحقيقات حادث مباراة الأهلي و حوريا الغيني في بطولة أبطال أفريقيا وعلى خلفية الأحداث تقرر حبس عدد من مشجعي النادي فيها وتجدد حبسهم عدة مرات قبل أن تقرر إخلاء سبيل بعضهم على فترات متفرقة أثناء جلسات تجديد حبسهم.