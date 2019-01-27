إخلاء سبيل اثنين من مشجعي الأهلي في تحقيقات مباراة “حوريا الغيني”

Advertisements

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل اثنين من مشجعي النادي الأهلي بعد أن كان قد تقرر حبسهم احتياطيا على ذمة تحقيقات أحداث مباراة الأهلي و حوريا الغيني والتي حدثت قبل عدة أسابيع.

وجاء قرار النيابة بإخلاء سبيل كلا من أحمد أحمدي عطية و أحمد محمد علي محمود بضمان محل إقامتهما على ذمة التحقيقات.

Advertisements

وكانت النيابة قد بدأت في تحقيقات حادث مباراة الأهلي و حوريا الغيني في بطولة أبطال أفريقيا وعلى خلفية الأحداث تقرر حبس عدد من مشجعي النادي فيها وتجدد حبسهم عدة مرات قبل أن تقرر إخلاء سبيل بعضهم على فترات متفرقة أثناء جلسات تجديد حبسهم.