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يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم انطلاقة مباريات دور المجموعات لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م، وذلك بعدما تم إجراء مراسم قرعة دور المجموعات في الآونة الأخيرة بعد نهاية جميع مباريات الأدوار التمهيدية.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أولاً النتائج التي كانت قد أسفرت عنها مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم أيضاً موعد مباريات دور المجموعات لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

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وإليكم الآن أولاً النتائج التي أسفرت عنها مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م:

المجموعة الأولى: فريق حسنية أغادير المغربي / فريق أوُتوهو الكونغولي / فريق نهضة بركان المغربي / فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

المجموعة الثانية: فريق الصفاقسي التونسي / فريِق رينجرز النيجيري / فريق النجم الساحلي التونسي / فريق فاسو ساليِتاس من بوركينا فاسو.

المجموعة الثالثة: فريق الهلال السوداني / فريق أشانتي كوتوكو الغاني / فريق نكانا الزامبي / فريق زيسكو يونايتد الزامبي.

المجموعة الرابعة: فريق الزمالك المصري / فريق جور ماهيا الكيني / فريق نصر حسين داي الجزائري / فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي.

أما الآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م:

فريق أوُتوهو / فريق نهضة بركان، الأحد 3 فبراير 2019، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق رينجرز / فريق فاسو ساليِتاس، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق جور ماهيا / فريق الزمالك، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق النجم الساحلي / فريق الصفاقسي، الملعب الأولمبي في مدينة سوسة الساحلية على أرض دولة تونس، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق زيسكو يونايتد / فريق نكانا، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الهلال / فريق أشانتي كوتوكو، ملعب أم درمان على أرض دولة السودان، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق حسنية أغاديِر / فريق الرجاء البيضاوي، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق نصر حسين داي / فريق بيترو أتلتيكو، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م:

فريق أشانتي كوتوكو / فريق زيسكو يونايتد، الأربعاء 13 فبراير 2019، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق نكانا / فريق الهلال، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق الرجاء البيضاوي / فريق أوُتوهو، ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا على أرض دولة المغرب، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فاسو ساليِتاس / فريق النجم الساحلي، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بيترو أتلتيكو / فريق جور ماهيا، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق نهضة بركان / فريق حسنية أغادير، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الصفاقسي / فريق رينجرز، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الزمالك / فريق نصر حسين داي، ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أما الآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م:

فريق الرجاء البيضاوي / فريق نهضة بركان، الأحد 24 فبراير 2019، ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا على أرض دولة المغرب.

فريق حسنية أغاديِر / فريق أوُتوهو.

فريق الصفاقسي / فريق فاسو ساليِتاس.

فريق النجم الساحلي / فريق رينجرز، الملعب الأولمبي في مدينة سوسة الساحلية على أرض دولة تونس.

فريق نكانا / فريق أشانتي كوتوكو.

فريق زيسكو يونايتد / فريق الهلال.

فريق الزمالك / فريق بيترو أتلتيكو، ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية.

فريق جور ماهيا / فريق نصر حسين داي.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م:

فريق نهضة بركان / فريق الرجاء البيضاوي، الأحد 3 مارس 2019.

فريق أوُتوهو / فريق حسنية أغادير.

فريق فاسو ساليِتاس / فريق الصفاقسي.

فريق رينجرز / فريق النجم الساحلي.

فريق أشانتي كوتوكو / فريق نكانا.

فريق الهلال / فريق زيسكو يونايتد، ملعب أم درمان على أرض دولة السودان.

فريق بيترو أتلتيكو / فريق الزمالك.

فريق نصر حسين داي / فريق جور ماهيا.

أما الآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م:

فريق الرجاء البيضاوي / فريق حسنية أغاديِر، الأحد 10 مارس 2019، ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا على أرض دولة المغرب.

فريق نهضة بركان / فريق أوُتوهو.

فريق الصفاقسي / فريق النجم الساحلي.

فريق فاسو ساليِتاس / فريق رينجرز.

فريق نكانا / فريق زيسكو يونايتد.

فريق أشانتي كوتوكو / فريق الهلال.

فريق الزمالك / فريق جور ماهيا، ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية.

فريق بيترو أتلتيكو / فريق نصر حسين داي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن موعد مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م:

فريق حسنية أغاديِر / فريق نهضة بركان، الأحد 17 مارس 2019.

فريق أوُتوهو / فريق الرجاء البيضاوي.

فريق النجم الساحلي / فريق فاسو ساليِتاس، الملعب الأولمبي في مدينة سوسة الساحلية على أرض دولة تونس.

فريق رينجرز / فريق الصفاقسي.

فريق زيسكو يونايتد / فريق أشانتي كوتوكو.

فريق الهلال / فريق نكانا، ملعب أم درمان على أرض دولة السودان.

فريق جور ماهيا / فريق بيِترو أتلتيكو.

فريق نصر حسين داي / فريق الزمالك.

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