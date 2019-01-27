ملخص مباراة ريال مدريد وإسبانيول الأحد 27/1/2019 في الدوري الإسباني

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ملخص مباراة ريال مدريد وإسبانيول، حقق فريق ريال مدريد فوزاً هاماً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأحد الموافق 27 يناير 2019 على ملعب كورنيلا في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ريال مدريد في المباراة كلاً من النجم الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة الرابعة والدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، إضافة إلى النجم الإسباني سيرجيو راموس في الدقيقة الخامسة عشر، وأيضاً النجم الويلزي جاريث بيل في الدقيقة السابعة والستين.

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أما أهداف فريق إسبانيول في المباراة فقد سجلهاً كلاً من البرازيلي ليو بابتيستاو في الدقيقة الخامسة والعشرين، إضافة إلى الفنزويلي روبيرتو في الدقيقة الثانية والثمانين.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 39 نقطة، وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق إسبانيول عند 24 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق ريال مدريد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / سيرجيو ريجوُلون.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز : فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

ملخص مباراة ريال مدريد وإسبانيول والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وإسبانيول، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر سعياً لتسجيل الأهداف، وخاصة فريق ريال مدريد الذي يرغب في حصد النقاط الكاملة من هذه المباراة لمواصلة المنافسة على اللقب.

وفي الدقيقة الثانية سنحت أولى الفرص الحقيقية لمصلحة فريق ريال مدريد في المباراة، وذلك حينما سدد المهاجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جوُنيور كرة من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى الإسباني دييغو لوبيز أمسك بالكرة بسهولة دون أي مشاكل على الإطلاق.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير ترجم فريق ريال مدريد إصراره على الانتصار بشكل واضح للغاية، وذلك بعدما نجح النجم الفرنسي كريم بنزيمة في تسجيل الهدف الأول لمصلحة فريقه في المباراة عقب إِستغلاله ثغرة في خط دفاع فريق إسبانيول.

ولم يكتفِ فريق ريال مدريد بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي الدقيقة الخامسة عشر نجح فريق ريال مدريد في تحقيق مبتغاه بعدما سجل له القائد الإسباني سيرجيو راموس الهدف الثاني على طريقته المعتادة بالرأس وسط حالة من الصدمة من طرف أصحاب الأرض.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق إسبانيول في المباراة فلم يتأخر كثيراً، بل جاء قوياً للغاية وذلك في الدقيقة الخامسة والعشرين حينما تمكن الفريق الكتالوني من تقليص الفارق بعدما سجل له المهاجم البرازيلي ليو بابتيستاو الهدف الأول عقب إِستغلاله غفلة في خط دفاع الفريق الملكي، ليُشعل أجواء المباراة من جديد بعد أن كانت على شفير النهاية مبكراً.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، عاد فريق ريال مدريد لكي يؤكد تفوقه من جديد في المباراة وذلك حينما سجل له النجم كريم بنزيمة الهدف الثالث بطريقة رائعة، ليذهب الشوط بعدها مباشرة إلى نهايته دون أي جديد على وقع تقدم فريق ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ملخص مباراة ريال مدريد وإسبانيول والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وإسبانيول، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ريال مدريد عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره الملكية، وفي مقابل ذلك حاول فريق إسبانيول أن يُشعل أجواء المباراة من جديد من خلال تقليص الفارق في المقام الأول.

وقبل انطلاق صافرة الحكم مباشرة اضطر الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد إلى إجراء أول تعديل على تشكيلة فريقه، وذلك من خلال إشراك المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز بدلاً من النجم سيرجيو راموس الذي تعرض إلى إصابة خفيفة في الشوط الأول.

وفي الدقيقة السابعة والخمسين كاد فريق ريال مدريد ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد النجم الكرواتي لوكا مودريتش كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى دييغو لوبيز أبعدها بنجاح إلى الخارج مبقياً على آمال فريقه في المباراة.

وفي الدقيقة الرابعة والستين حاول المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن تسجيل المزيد من الأهداف، وذلك من خلال إشراك النجم الويلزي جاريث بيل بدلاً من المهاجم الشاب فينيسيوس جونيور.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير حرص النجم جاريث بيل على توجيه الشكر إلى مُدربه على إشراكه في المباراة، وذلك من خلال نجاحه في تسجيل الهدف الرابع لمصلحة فريق ريال مدريد وسط فرحة عارمة من طرف المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وفي الدقيقة الحادية والسبعين تلقى فريق ريال مدريد ضربة مؤلمة غير متوقعة على الإطلاق، وذلك حينما قام الحكم بطرد المدافع الفرنسي رافاييل فاران، ليُكمل بذلك الفريق الملكي ما تبقى من دقائق المباراة بعشرة لاعبين فقط لا غير.

وبعدها بخمسة دقائق فقط لا غير حاول المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري أن يقوم بإعادة التوازن من جديد إلى خط دفاعه بعد حالة الطرد، وذلك من خلال إشراك النجم البرازيلي مارسيلو بدلاً من النجم لوكا مودريتش.

وفي الدقيقة الثانية والثمانين أشعل فريق إسبانيول الأجواء نوعاً ما مرة أخرى، وذلك بعدما نجح المدافع الفنزويلي روبيرتو في تسجيل الهدف الثاني لمصلحة فريقه، إلا أن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل ومن ثم عاد واحتسب الهدف بعدما استعان بتقنية حكم الفيديو المساعد.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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