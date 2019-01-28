تصريحات أحمد حسن مكي عن حسام غالي

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أشاد مهاجم نادي الجونة، أحمد حسن مكي بمدير الكرة بفريقه، حسام غالي، حيث قال في حوار لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى البلد، أن حسام غالي يفيد الفريق بخبرته الكبيرة، وصنع فرقًا مع الجونة.

وأضاف مكي: حسام غالي أكثر الملتزمين داخل النادي، أكثر من اللاعبين أنفسهم، حيث يحضر المران قبل الجميع وكذلك الاجتماعات.

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وأشاد مكي بطريقة تعامله مع اللاعبين، يحث قال أن عمره قريب من اللاعبين ويتعامل معهم بشكل مميز، نافيًا وجود تجاوزات من طرف حسام غالي في حق أي لاعب، ومشددًا على رغبته في نجاح النادي.