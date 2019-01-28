أحمد حسن مكي يهاجم طارق يحيي: كان يعاملني بشكل سيء

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في تصريح مثير للجدل، انتقد مهاجم نادي الجونة، أحمد حسن مكي، مديره الفني بناديه السابق، طارق يحيى قبل أن ينتقل مكي إلى الجونة معارًا.

وحسب تصريحات مكي لبرنامج الماتش على قناة صدى البلد، أوضح أن طارق يحيى لم يساعده على العودة للملعب بعد التعافي من الإصابة، وأنه وجد معاملة لم يكن يتوقعها.

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وصّرح مكي أنه توقع أن يتغير الوضع مع الوقت، لكن هذا ما لم يحدث، وشكك أن هذا ربما يكون بسبب رغبته في ضم لاعب جديد، وهذا ما حدث بالفعل بعد تعاقده مع باسم مرسي.

وأضاف مكي: العدل كان غائب في سموحة وهذا ليس رأيي بل رأي الكثيرين في النادي، حيث كان يمنح اللاعبين الصغار فرصة رغم قلة خبرتهم وتأخر النادي بالنتيجة.