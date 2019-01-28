تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام وادي دجلة بالدوري المصري

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يشهد ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الإثنين الموافق 28 يناير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق وادي دجلة ضيفه فريق الأهلي، ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي ووادي دجلة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي ووادي دجلة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق مؤمن حسن هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي ووادي دجلة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، بينما سيكون المعلق محمد عفيفي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق الأهلي الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق وادي دجلة:

حراسة المرمى: شريف إكرامي / محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / باسم علي / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / محمود وحيد / علي معلول / سعد الدين سمير.

خط الوسط: عمرو السولية / هشام محمد / كريم نيدفيد / أحمد حمودي / ناصر ماهر / حسين الشحات / رمضان صبحي / صالح جمعة / جيِرالدو دا كوستا.

خط الهجوم: صلاح محسن / جونيور أجايي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق وادي دجلة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / حسين الشحات / ناصر ماهر / رمضان صبحي.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

المدير الفني: الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

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