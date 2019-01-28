موعد مباراة ميلان ونابولي في كأس إيطاليا الثلاثاء 29/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ميلان ونابولي، يستعد فريق ميلان لملاقاة ضيفه فريق نابولي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2019 على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس إيطاليا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ميلان وأيضاً عشاق نادي نابولي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ميلان ونابولي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ميلان ونابولي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ميلان ونابولي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ميلان ونابولي في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس إيطاليا.

موعد مباراة ميلان ونابولي

موعد مباراة ميلان ونابولي، يستعد فريق ميلان لملاقاة ضيفه فريق نابولي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2019 على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس إيطاليا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ميلان ونابولي تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ميلان ونابولي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ميلان ونابولي، سوف تكون مباراة ميلان ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة سكاي سبورت الإيطالية على القمر الصناعي الأوروبي هوت بيرد، علماً بأن حقوق نقل مسابقة كأس إيطاليا لا تزال غير متواجدة بحوزة أي قناة رياضية سواء في الشرق الأوسط أو حتى في شمال أفريقيا حتى هذه اللحظة.

آخر تحضيرات ميلان ونابولي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ميلان ونابولي، يدخل فريق ميلان غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق نابولي في مسابقة كأس إيطاليا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فريق ميلان يعلم جيداً مدى أهمية هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق نابولي، وخاصة وأن مسابقة كأس إيطاليا سوف تكون بمثابة اللقب الوحيد الذي لا يزال يُنافس عليه فريق الروسونيري في الموسم الحالي.

وهو الأمر الذي سوف يُزيد من دوافع فريق ميلان كثيراً في هذه المباراة، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق ميلان في الموسم الحالي يبقى هو ضمان عودته من جديد إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وبالتالي فإن إقصاء فريق ميلان من مسابقة كأس إيطاليا لن يكون أمراً كارثياً على الإطلاق بالنسبة إلى فريق الروسونيري.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي جينارو غاتوزو مدرب فريق ميلان بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق نابولي على النحو التالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أندريا كونتي / كريستيان زاباتا / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: فرانك كيسي / تيموي باكايوكو / خواكين سوسو / لوكاس باكيتا / هاكان كالهانوغلو.

خط الهجوم: كريستوف بياتيك.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً نوعاً ما بالنسبة إلى فريق نابولي قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق ميلان، حيث لا يقتصر طموح فريق نابولي على التأهل فقط إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة وإنما يسعى إلى التتويج باللقب في نهاية المطاف.

وبكل تأكيد زاد فريق نابولي قوة عما كان عليه الحال طوال السنوات الماضية، ولعل ما ساهم في حدوث ذلك بشكل واضح هو تعاقده مع المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي قبل انطلاقة الموسم الحالي، مما جعل كل عشاق النادي يحلمون من جديد بعودة فريقهُم إلى منصات التتويج رفقة مدرب مخضرم يعرف جيداً كيف يقود فريقه للفوز بالألقاب.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب فريق نابولي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق ميلان على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: ماكسيموفيتش / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / فوزي غولام.

خط الوسط: زيلينسكي / فابيان رويز / خوسيه ماريا كاليخون / لورينزو إنسيني.

خط الهجوم: دريس ميرتينز / أركاديوُش ميليك.

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