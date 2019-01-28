موعد مباراة الإمارات وقطر في كأس أمم آسيا الثلاثاء 29/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الإمارات وقطر، يستعد منتخب الإمارات المستضيف لملاقاة نظيره منتخب قطر في يوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2019 على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب الإمارات وأيضاً عشاق منتخب قطر، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الإمارات وقطر، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقطر.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الإمارات وقطر، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الإمارات وقطر في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا.

موعد مباراة الإمارات وقطر

موعد مباراة الإمارات وقطر، يستعد منتخب الإمارات المستضيف لملاقاة نظيره منتخب قطر في يوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2019 على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الإمارات وقطر تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الإمارات وقطر والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الإمارات وقطر، سوف تكون مباراة الإمارات وقطر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الإمارات وقطر منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإضافة إلى ذلك سوف تكون مباراة الإمارات وقطر منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة، وأخيراً سوف تكون مباراة الإمارات وقطر منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD2 المشفرة.

آخر تحضيرات الإمارات وقطر والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الإمارات وقطر، يدخل منتخب الإمارات غمار مباراته المنتظرة أمام نظيره منتخب قطر في مسابقة كأس أمم آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله إلى الدور النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن طموحات منتخب الإمارات لا تقتصر على ذلك فحسب، بل إن الشارع الإماراتي بأكمله يحلم بشئ واحد فقط لا غير، وهو تتويج منتخب الإمارات بلقب النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة وأن هذه الفرصة ربما لن تكون سانحة من جديد أمام منتخب الإمارات في السنوات القادمة من أجل استضافة مسابقة كأس أمم آسيا على أرضه ووسط جماهيره.

ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك منتخب الإمارات أنه يجب عليه أولاً أن يقوم بتحسين مستواه نوعاً ما، وخاصة في ظل المستوى الضعيف الذي قدمه في جميع مبارياته في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا، مما قد لا يكون في صالحه في المباريات الحاسمة مثل مباراة الدور نصف النهائي أو حتى المباراة النهائية في حالة تأهله.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً تماماً بالنسبة إلى منتخب قطر قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام نظيره منتخب الإمارات، ويكفي الإشارة فقط إلى أن هذه المرة تُعتبر الأولى في التاريخ التي ينجح فيها منتخب قطر في الوصول إلى حاجز الدور نصف النهائي من مسابقة كأس أمم آسيا.

ومن المؤكد أن طموحات منتخب قطر لا تقتصر فقط على التأهل إلى المباراة النهائية أيضاً مثله مثل نظيره منتخب الإمارات، بل يأمل منتخب قطر في التتويج بلقب النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا في نهاية المطاف، وخاصة وأن الجيل الحالي يُعتبر هو أقوى جيل جاء لمنتخب قطر منذ سنوات طويلة.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ألبيرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخب الإمارات بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيل إماراتية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام نظيره منتخب قطر على النحو التالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: محمد أحمد / إسماعيل أحمد / فيصل جمعة / وليد عباس.

خط الوسط: علي سالمين / حسن / بارمان محمد / إسماعيل مطر / إسماعيل الحمادي.

خط الهجوم: علي مبخوت.

وفي الجانب المقابل، فمن المتوقع أن يقوم الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة قطرية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام نظيره منتخب الإمارات على النحو التالي:

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: هشام الراوي / خوخي بوعلام / طارق سلمان.

خط الوسط: رو رو / حسن الهيدوس / سالم الهاجري / عبد المجيد حاتم / عبد الكريم حسن.

خط الهجوم: أكرم عفيف / المعز علي.

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