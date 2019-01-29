موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري اليوم الثلاثاء 29/1/2019 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق مصر المقاصة في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري المصري الممتاز وأيضاً عشاق نادي الزمالك، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك ومصر المقاصة في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق مصر المقاصة في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك ومصر المقاصة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة، سوف تكون مباراة الزمالك ومصر المقاصة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك ومصر المقاصة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، بينما سيكون المعلق مؤمن عبد الغفار هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الزمالك ومصر المقاصة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق مصر المقاصة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولا شك أن فريق الزمالك يعلم جيداً مدى صعوبة مباراته القادمة أمام ضيفه فريق مصر المقاصة، ويكفي الإشارة فقط إلى أن الفريق الفيومي يتواجد في المركز الرابع حالياً في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وهو الأمر الذي يؤكد بدوره على أنه سوف يكون خصماً معقداً للغاية على لاعبي أبناء القلعة البيضاء، علماً بأن فريق المقاصة يسعى بدوره لمصالحة جماهيره بعد الخسارة الماضية التي تعرض لها على يد حامل اللقب فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

ومن جانبه كان السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق مصر المقاصة، حيث جاءت قائمة فريق الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد / عمر صلاح.

خط الدفاع: حازم إمام / محمود علاء / محمد عبد الغني / بهاء مجدي / محمد عبد السلام / محمود حمدي الونش.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمود عبد العزيز / محمد حسن / محمود عبد المنعم كهربا / يوسف أوباما / محمد إبراهيم / محمد عنتر.

خط الهجوم: خالد بوطيب / عمر السعيد / حميد أحداد.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق المقاصة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: حازم إمام / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / يوسف أوباما / محمد إبراهيم / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.

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